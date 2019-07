Neue Bänke am Kirchplatz schon wieder abgebaut

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Schinkelbänke auf dem Neuruppiner Kirchplatz an der Pfarrkirche stehen erst seit ein paar Tagen – und schon können Spaziergänger darauf nicht mehr Platz nehmen. In den vergangenen Tagen sind die Sitzflächen abmontiert worden. Ein rot-weißes Flatterband zeigte, dass daran gebaut wird.

Laut Stadtsprecher Heiko Rähse ist der Hintergrund der Aktion, dass einige Leisten in den Bänken farblich nicht zu den übrigen gepasst haben. Da die Sitzmöbel, die nach einem Entwurf des Architekten Karl Friedrich Schinkel gestaltet wurden, nicht ganz billig waren, wollte die Stadt diesen Fehler nicht hinnehmen. Eine Bank kostet rund 4 000 Euro (wir berichteten). Der Fehler sei auch schon vor dem Aufstellen in der vergangenen Woche bekannt gewesen. Allerdings habe der Termin für die öffentliche Präsentation festgestanden, so Rähse. Dieser sollte auch eingehalten werden. Daher wurden die Bänke erst installiert und werden nun ausgebessert.

Einzelne Holzleisten müssen nun aufgearbeitet werden. Diese "Regressarbeiten" sollen laut Rähse aber schon Ende dieser Woche beendet sein.