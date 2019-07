Boote und Schwimmer oft zu nah an großen Schiffen

dpa

Potsdam (dpa) Bootsausflüge sind im Hochsommer besonders beliebt. Nicht selten gelangen Hobbyschiffer aber in die Nähe der Berufsschifffahrt - und bringen sich unnötig in Gefahr.

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen lässt sich gut über die Gewässer schippern - allerdings agieren manche Bootsbesitzer dabei leichtsinnig. In Brandenburg häufen sich die Beschwerden über unvorsichtige Schwimmer und Boote auf Seen, die sich zu nah an großen Schiffen aufhalten. Vor allem kleine Ruderboote, Motorboote und Surfer würden die Gefahr häufig unterschätzen und nicht weit genug von der Berufsschifffahrt weg fahren, sagte Heiko Juschkat von der Wasserschutzpolizei am Freitag.

Es gebe verschiedene Ströme am Schiff, die kleinere Boote seitlich heranziehen könnten, ohne dass die Hobbyschiffer etwas dagegen tun könnten. Auch hätten große Schiffe einen längeren Halteweg und könnten eine Kollision häufig nicht vermeiden.

Nach Angaben von Juschkat gab es im vergangenen Jahr in der Lausitz 21 Schiffsunfälle. Dabei starben drei Menschen, fünf weitere wurden verletzt. Unfälle von Schwimmern mit Fahrgastschiffen waren Juschkat bislang nicht bekannt. Er wies aber auf eine andere Gefahrenquelle hin. So gebe es beispielsweise am Senftenberger See einen Fahrgastanleger, der vorwiegend von Jugendlichen als Badesteg genutzt werde. Manche von ihnen würden sogar noch ins Wasser springen, kurz bevor ein Fahrgastschiff anlege. "Die Gefahr dabei ist erheblich", warnte der Wasserschutzpolizist.

Auch der Tourismusverband Lausitzer Seenland sieht das Problem. "Unsere touristischen Anbieter appellieren an den gesunden Menschenverstand", sagte Sprecherin Katja Wersch. Hinweisschilder seien ausreichend aufgestellt, wo man baden dürfe und wo nicht.

An der Havel im Bereich Potsdam gibt es etwa Beschwerden über Schwimmer, die in die Fahrrinnen der Schiffe schwimmen. Das teilte die Polizeidirektion West, zu der auch die Wasserschutzpolizei gehört, auf dpa-Nachfrage mit. "Wenn wir Menschen dort antreffen, werden sie entsprechend belehrt und aufgefordert, die Bereiche zu verlassen", sagte Sprecher Oliver Bergholz. Unfälle mit Schwimmern und Schiffen seien der Behörde jedoch nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr kam es laut Statistik der Wasserschutzpolizei in Potsdam zu 66 Unfällen mit Sportbooten, davon 39 mit Charterschiffen. In der Berufsschifffahrt waren es 28 Unfälle. Ob darunter auch solche mit Schwimmern waren, gibt die Statistik nicht her.

Im Norden Brandenburgs zählte die dortige Polizeidirektion allein seit Ende Mai drei tote Menschen im Wasser: Um den Himmelfahrtstag kam ein Kajakfahrer auf dem Ruppiner See (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ums Leben. Der 76-Jährige aus Neuruppin war mit seinem Boot gekentert. Er konnte zunächst noch wiederbelebt werden, starb jedoch wenig später in einem Krankenhaus.

In Ostbrandenburg gab es nach Angaben der Wasserschutzpolizei kaum Vorfälle mit unvernünftigen Schwimmern. "Das ist eine gute Bilanz", sagte ein Sprecher. Seine Behörde zählte 2018 40 Schiffsunfälle. Drei Menschen wurden verletzt. In der Region sei der Bereich an Berufsschifffahrt sehr groß. Dadurch gebe es weniger Sportbootverkehr, erläuterte er.