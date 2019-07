Kirche soll auch wochentags geöffnet sein

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Sankt-Marien-Andreas-Kirche ist eines der touristisch wertvollsten Objekte in Rathenow. Sie ist Zeitzeugin der mehr als 800-jährigen Geschichte der Stadt. Der Förderkreis zum Wiederaufbau des geschichtsträchtigen Bauwerks auf dem Kirchberg kümmert sich darum, dass die Besucher samstags und sonntags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr ins Gotteshaus hinein gelangen können.

Für die Urlaubszeit, in der die meisten Touristen in Rathenow zu erwarten sind, werden nun ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht, die unter der Woche stundenweise die Aufsicht in der Kirche wahrnehmen. Denn die Kunstschätze machen es erforderlich, dass Besucher nicht unbeaufsichtigt das Gotteshaus besichtigen oder den Turm besteigen.Wer Lust hat, sich für Kirche und Besucher zu engagieren, melde sich beim Förderkreisvorsitzenden, Heinz-Walter Knackmuß, unter 0179/2670245 oder 03385/5200224. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mehr Informationen gibt es auf der Förderkreis-Webseite www.rathenow-kirchen.de.