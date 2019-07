Für Feuer in der Heide gerüstet

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Feuerwehr und die Bundesforst sind vorbereitet, sollte es wie auf anderen ehemaligen Truppenübungsplätzen im Land zu einem Brand in der Kyritz-Ruppiner Heide kommen. Laut Rainer Entrup, Leiter des Bundesforstbetriebes Westbrandenburg der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), sind mit der Übernahme der riesigen Fläche von der Bundeswehr strukturell alle Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass ein mögliches Großfeuer nicht vom mit Munition kontaminierten Heide-Gelände auf die umliegenden Gebiete überspringen kann. Sollte das doch passieren, darf die Feuerwehr nur den dortigen Entstehungsbrand löschen, da auch die Einsatzkräfte im Ernstfall das munitionsverseuchte Gebiet nicht betreten dürfen. Dass dort aufgrund der großen Trockenheit ein Feuer ausbrechen kann, schließt Rainer Entrup nicht aus. Aber: "Wir sind vorbereitet."

Diese Sicht teilt auch die Feuerwehr im Landkreis. "Wenn man sieht, was derzeit auf anderen ehemaligen Truppenübungsplätzen passiert und man weiß, dass wir auch eine solche Fläche vor der Haustür haben, bekommt man einen ganz anderen Gemütszustand", sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Ralf Leppin am Donnerstag. Wie Entrup schätzt auch er die Voraussetzungen für die Brandbekämpfer an der Kyritz-Ruppiner Heide als gut ein. "Die Wege dorthin sind alle befahrbar und die Wassersentnahmestellen funktionieren", so Leppin. In Vorbereitung auf die Waldbrandsaison sei das alles kontrolliert worden. Mehr als eine halbe Million Liter Löschwasser stehen den Einsatzkräften an der Grenze zur Heide zur Verfügung, sollte die Ladung ihrer Tanklöschfahrzeuge nicht ausreichen. Außerdem standen die hiesigen Feuerwehren in den vergangenen Wochen stets in Alarmbereitschaft, falls ihre Hilfe bei den Großbränden in der Lieberoser Heide oder bei Eisenhüttenstadt gebraucht worden wäre. "Gott sei Dank mussten wir nicht ausrücken", so Ralf Leppin.