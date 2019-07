Rolle rückwärts beim FC Marwitz

Steffen Kretschmer

Marwitz Am Donnerstagnachmittag erreichte Steffen Misdziol die Nachricht, dass der Vorjahreszehnte der Fußball-Kreisliga West, der FC Marwitz, sein Team aus personellen Gründen vom Spielbetrieb zurückziehen muss. Den endgültigen schriftlichen Vollzug hatte der Vorsitzende des Spielausschusses Obrhavel/Barnim dann um 18 Uhr auf dem Tisch. Wenige Stunden später, am Freitag, war dann aber alles ganz anders. Der FC Marwitz wird auch weiterhin auf Torejagd gehen, nur eben nicht in der Kreisliga, sondern in der 2. Kreisklasse West.Das Umdenken hatte Steffen Misdziol in Gang gebracht und den Marwitzern "eine Sonderlösung" unterbreitet. "Da auch die 1. Kreisklasse nicht infrage kam, habe ich dem Verein einen Platz in der 2. Kreisklasse angeboten, da wir dort noch Kapazitäten haben", sagt der Spielausschussvorsitzende.Und tatsächlich, für einen Start in dieser Spielklasse bekam der FCM 20 Spieler zusammengetrommelt, weshalb er in der West-Staffel nun als zwölftes Team an den Start gehen wird."Für mich wäre es unwahrscheinlich traurig gewesen, wenn wir einen Verein verloren hätten", sagt Misdziol. Deshalb habe es dieses Angebot an Marwitz gegeben. "Wir müssen noch viel mehr miteinander reden", sagt er.