Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Schönberg/Vielitz (MOZ) Nach einem Brand an der Landstraße zwischen Schönberg und Vielitz ist am Donnerstag ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am Donnerstag gegen 13 Uhr ausgebrochen. Etwa 150 Quadratmeter Heidefläche seien in Flammen aufgegangen. Auf der Anfahrt zum Brandort wurde ein 20-Jähriger Mann gesehen und kurze Zeit später von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Der Mann stand bereits im Verdacht, in der Vergangenheit Brände gelegt zu haben.

Im Rahmen der Vernehmung zeigte sich der Verdächtige "in mehreren Fällen geständig", wie es im Polizeibericht heißt. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin stellte am Freitag ein Haftantrag beim Amtsgericht.