Friedrichsthal (MOZ) Einem Radfahrer ist am Donnerstagvormittag in Friedrichsthal die Vorfahrt genommen worden. Er und auch der Autofahrer wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 53-jähriger Mercedesfahrer gegen 10 Uhr von der Kurfürstenstraße in die Friedrichsthaler Chaussee abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit dem vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme klagte auch der Pkw-Fahrer über Schmerzen und wurde ebenso in ein Krankenhaus gebracht.