Zwei Schwerverletze und acht Verletzte bei der Oderrundfahrt

Ziltendorf (MOZ) Zwei Radfahrer haben sich bei einer Massenkarambolage auf der Oderrundfahrt in Ziltendorfschwer verletzt, acht wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Thälmannsiedlung in Ziltendorf auf der letzten Runde beim Nachwuchslauf der U15. Die Nachwuchsfahrer mussten ärztlich versorgt werden. Die Leichtverletzten sollen am Sonnabend bereits wieder an den Start gehen. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Gegen 17 Uhr wurde am Freitag das Eliterennen der Männer gestartet. Die Männer sollten nicht mehr 15, sondern acht Runden durch die Thälmannsiedlung fahren.

Zum 40. Mal startete die Internationale Oderrundfahrt am Donnerstag zum ersten Mal in Seelow. Das Sportevent läuft über drei Tage.