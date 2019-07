Schnelle Strafe für eingeschlafenen Autodieb

RA

Neuruppin (MOZ) Der Mann, der am Dienstag in Berlin ein Auto stahl und danach auf der A 24 bei Neuruppin in dem Auto einschlief, ist bereits am Donnerstag in einem beschleunigten Verfahren vom Amtsgericht Neuruppin verurteilt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bekam der 24-Jährige eine dreimonatige Freiheitsstrafe, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Der Mann hatte in Berlin-Kreuzberg einen offenstehenden Fiat entwendet und war damit ohne erforderliche Fahrerlaubnis über die A 24 gefahren. Eine Streife der Autobahnpolizei hatte den Wagen zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Neuruppin-Süd im Bereich einer Baustelle festgestellt. Der Mann hatte im Auto geschlafen.