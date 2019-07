HGA

Velten (MOZ) Telefonbetrüger versuchen offenbar mit immer neuen Methoden, Senioren um ihr Geld zu bringen.

In Velten wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr eine 75-jährige Frau, von einem bislang unbekannten Mann angerufen. Dieser teilte mit, dass ein gepanzertes Fahrzeug mit 39 000 Euro am morgigen Tage zu ihr kommen wird. Davor müsse sie aber 900 Euro auf ein Konto einzahlen. Die Geschädigte beendete daraufhin das Gespräch.

Zu einer Geldübergabe oder einer Überweisung kam es nicht. Die 75-Jährige informierte die Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm.