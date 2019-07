Ölversorgung über Druschba-Leitung erneut gestoppt

MOZ

Schwedt (Michael Dietrich) Die Ölversorgung über die Erdölleitung "Druschba" ist erneut gestoppt.

Nach Informationen dieser Zeitung wurden erneut Verunreinigungen mit Chloriden in dem Öl festgestellt. Nur Stunden nach dem Besuch von Rosneft-Chef Igor Setschin am Mittwoch in der Schwedter Raffinierie gab es erste Warnmeldungen bei PCK über zu hohe Cholrid-Konzentrationen im Erdöl. Der Mineralölverband Deutschlands bestätigte, dass die Ölversorgung aktuell unterbrochen sei. PCK könne derzeit das Öl aus seinen Lagertanks verarbeiten, sei aber bereits dabei, den Durchsatz wieder herunterzufahren und die alternative Versorgung über Pipeline nach Rostock vorzubereiten.