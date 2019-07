GZ

Gransee (MOZ) Die Polizei sucht die Besitzer eines Kinderfahrrades, das bereits am 9. Juni an der Holländer Mühle in Gransee gefunden und zur Polizei gebracht wurde.

"Bislang konnte das Fahrrad keiner Straftat zugeordnet werde", teilte die Polizei am Freitag mit. Wer das abgebildete Fahrrad kennt oder Angaben zum Eigentümer machen kann, wird gebeten, diePolizeiinspektion Oberhavel unter 03301 8510 zu informieren.