Die Sparkasse steigt in den Wohnungsbau ein

So soll es einmal aussehen: Wenn alles so klappt, wie die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin es sich vorstellt, dann ziehen im September 2020 die ersten Mieter in das neue Haus an der August-Bebel- Ecke Schinkelstraße ein. 20 Wohneinheiten entstehen dort. © Foto: Architekturbüro

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Werbung hat die Sparkasse für ihre neuen Wohnungen an der Neuruppiner August-Bebel-Straße noch nicht gemacht. Dennoch gibt es schon eine Interessentenliste, und die ist lang: 110 Menschen haben sich darauf bereits vormerken lassen, ohne konkret zu wissen, was sie eigentlich im neuen Wohnhaus erwartet. Doch nun steht das große Bauschild vor dem ehemaligen Jugendwohnprojekt Mittendrin, das auf das Vorhaben hinweist. "Jetzt werden wir noch mehr Anfragen bekommen", ist sich René Fröhlich von der Sparkasse sicher.

Es ist ungewohntes Gebiet, auf dem sich das Geldinstitut mit diesem Bauvorhaben bewegt. "Beim Mietwohnungsbau sind wir noch nicht aufgetreten", sagt Markus Rück, der Vorstandsvorsitzende der Bank. Doch die Entwicklungen in der jüngsten Zeit haben diesen Schritt immer positiver scheinen lassen: Auf dem Neuruppiner Mietmarkt ist es eng. "Die Preise schießen immer mehr in die Höhe", so Rück. Auch die Erträge für die Sparkasse spielen natürlich eine Rolle: "Zinsen gibt es nicht mehr, sie sind sogar negativ ausgeprägt." Immobilien könnten dabei ein Ausweg sein, ist Rück überzeugt.

Öffentlicher Auftrag

Das Geldinstitut sieht sich darüber hinaus aber einem öffentlichen Auftrag verpflichtet: Die neuen Wohnungen sollen zwischen sieben und neun Euro je Quadratmeter kalt kosten. "Das liegt im unteren Bereich", so Rück. "Es ist keine Kunst, in Neuruppin zehn Euro zu zahlen." Nicht zuletzt will die Sparkasse mit dem derzeit laufenden Neubau und mit dem Umbau des Mittendrin, für den es Ende 2019 eine Genehmigung geben soll, die eigene Attraktivität steigern. Wer Fachkräfte bekommen will, müsse diesen heutzutage einiges bieten – und sei es die neue Wohnung, erklärt Markus Rück. Auch an der Medizinischen Hochschule Brandenburg sollen die Studentenzahlen deutlich erhöht werden, so Rück als Vorstandsvorsitzender eines der Mitgesellschafter. Die jungen Mediziner brauchen ebenfalls Wohnraum.

Studenten, eigene Mitarbeiter, Auszubildende und junge Familien sollen also von dem Neubau profitieren, der die Sparkasse insgesamt 6,2 Millionen Euro kosten wird. Im September 2020 sollen die ersten Bewohner einziehen können. Auf sie warten Komfort wie eine Tiefgarage und zwei Fahrstühle. Diese führen zu den Wohnungen, die zwischen 60 und 100 Quadratmeter groß sind und zwei bis vier Zimmer haben. Das Aussehen des neuen Hauses ist mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt Neuruppin abgestimmt werden.

Hospital-Mauern freigelegt

Derzeit starten die Hauptuntersuchungen der Archäologen vor Ort. Sie haben schon einige interessante Entdeckungen gemacht. Die Grundmauern eines Hospitals sind mittlerweile an der Ecke August-Bebel-/Schinkelstraße freigelegt worden. "Das war ein imposanter Bau, für den die Steine extra aus Rüdersdorf geholt wurden", sagt Stefan Muhr von der Firma ABD Dressler, die die archäologischen Arbeiten vor Ort betreut. "Dafür hat jemand richtig Geld in die Hand genommen." 1914 wurde das Gebäude abgerissen.

Skelette gefunden

Die Archäologen arbeiten sich von beiden Seiten der Baustelle zur Mitte. An der Ecke der August-Bebel- und Schulzenstraße wurden Fundamente unter der ehemaligen Hausnummer 7 freigelegt. Außerdem sind dort zwei sehr gut erhaltene Skelette aufgetaucht: eines von einem Pferd, das andere vermutlich von einem Schaf. Stefan Muhr erklärt, dass diese Tiere wahrscheinlich eigentlich zur Abdeckerei gebracht werden mussten. Doch die Besitzer scheinen sich die Kosten dafür gespart haben, vermutet er. Ganz in der Nähe der Skelette ist auch eine alte Feuerstelle ans Tageslicht gekommen. "Sie stammt wahrscheinlich aus dem 17. oder 18. Jahrhundert und wurde zum Backen von Brot genutzt", so Muhr.

Rund drei Monate lang werden die Arbeiten von Muhr und seinem Team noch dauern. "Wir haben hier ein paar wunderschöne Funde, die gut erhalten sind."