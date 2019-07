Erneut Auffahrunfall auf der A 12

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Ein Auffahrunfall hat am Freitagnachmittag zu längeren Staus auf der A12 geführt. Nach übereinstimmender Darstellung der Bernauer Autobahnpolizei und der Fürstenwalder Feuerwehr war der Unfall aber weniger gravierend als zunächst befürchtet. Gegen 15.15 Uhr war ein Pkw zwischen Fürstenwalde-Ost und Briesen, also in Richtung Polen, etwa am Kilometer 27, auf einen Lkw aufgefahren. Mutmaßliche Ursache war Unaufmerksamkeit, teilte die Autobahnpolizei auf Nachfrage mit. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste der Pkw-Fahrer verletzt an den Rettungsdienst übergeben werden. Beide beteiligten Fahrzeuge stammten aus dem Ausland, sagte Sprecher der Autobahnpolizei. Die Vollsperrung war erforderlich, um die Fahrzeuge zu bergen und den Unfall aufzunehmen. Aus polizeilicher Sicht bestand in der Angelegenheit aber kein weiterer Handlungsbedarf. "Das ist ein Bagatellunfall", so der Sprecher. Die Feuerwehr streute die Unfallstelle ab.

Erst am Donnerstagvormittag hatte es in derselben Fahrtrichtung zwischen Fürstenwalde West und Fürstenwalde Ost gekracht. Da war ein Lkw auf einen anderen aufgefahren; im Rückstau war es zu einem weiteren Unfall gekommen.