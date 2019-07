RA

Wall (MOZ) Der Prignitz-Express ist am Donnerstag gegen 23.40 Uhr in Höhe Wall in eine Schafherde gefahren, die sich auf den Gleisen herumtrieb. Bei der Kollision wurden zwei Tiere getötet und eins verletzt.

Der Zug überstand den Unfall laut Polizeiangaben unbeschadet, auch Passagiere wurden nicht verletzt. Ein Verantwortlicher für die Tiere trieb die Herde in den Stall, beräumte die Gleise und kümmerte sich laut der Polizei um den Abtransport der Kadaver. Die weitere Bearbeitung zum Unfall übernimmt die Bundespolizei, die für Bahnunfälle zuständig ist.