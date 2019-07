Zum Abschied zu Aldi

Marco Marschall

Joachimsthal Mit mulmigem Gefühl steuere ich am Freitag den Aldi in Joachimsthal an. Der Markt schließt zum 31. Juli. Es ist der erste Tag des Restpostenverkaufs, für den ein unübersehbares Schild an der Ortsdurchfahrt wirbt. Wer weiß, was mich erwartet. Ich musste mal übers Ende einer Schleckerfiliale in einer Kleinstadt in Märkisch-Oderland schreiben. Damals hatten Mitarbeiter wie an einer Gedenkstätte Blumen und Kerzen am Eingang platziert. Der Betreiber des städtischen Sonnenstudios hatte seinen Einkaufswagen mit Tuben verschiedener Hautcremes vollgestopft. Es war beklemmend.

Bei Aldi in Joachimsthal ist das Bild ein anderes. Der Parkplatz ist vergleichsweise voll. Doch die Einkaufswagen, die aus dem Markt rollen, sind nicht übermäßig bepackt. Auch gibt es keine Kerzen am Eingang. Ich bin erleichtert. Für die etwas mehr als 3000 Joachimsthaler und alle umliegenden Dorfbewohner gibt es mit Netto, Netto-Markendiscount und Edeka ohnehin noch ein paar Einkaufsmöglichkeiten.

Fernseher und Instant-Kaffee

Vor elf Jahren eröffnete der Aldi an der Töpferstraße. Zu wenig Kundschaft war am Ende der Grund für die Schließung. Davon kann am Freitag keine Rede sein. Kaum Einkaufswagen finden sich vor dem Markt. Einen schnappe ich mir. "Und alles billiger?", frage ich eine Frau, die ihr Auto belädt. "Immer dasselbe", antwortet sie mir. Wäre schade, wenn ich jetzt kein Schnäppchen mache. Ich will am Wochenende grillen und liebäugle mit günstiger Kohle und Fleisch.

Im Markt weisen einige rote Aktions-Schilder auf Angebote hin. Doch was zu den billigen Restposten gehört, erschließt sich mir nicht. In den Gängen ist jede Menge los und in den Gesprächen der Kunden die Schließung das Thema. Wie ich mitbekomme, geht es nicht vorrangig um günstige Preise, sondern um Produkte, die es sonst offenbar nirgends gibt. Ein Kunde zeigt einem anderen einen Behälter mit Instant-Kaffee, der ihm besonders gut schmeckt. "Bei dem anderen, musste x-mal umrühren", sagt er.

Das Wort "traurig" dringt das ein oder andere Mal durch die Regale. Am Wühltisch hat eine Dame ein Freizeithemd für ihren Mann entdeckt. "Tut mir leid, ick muss et mitnehmen", sagt sie freudig zu ihrer Begleiterin und legt es in den schon gut gefüllten Korb. Die Akku-Gartenschere legt sie nach Begutachtung wieder zurück. "Meinste, die hat auch richtig Power?", zweifelt sie. "Bei sowat bin ick immer skeptisch.".

Auch mich lachen vermeintlich günstige Dinge an. Doch am Ende befinde ich, dass ich zurzeit weder ein Skateboard, noch einen Entsafter oder einen neuen Flachbildfernseher brauche. Ich bin froh, die restlichen Datteln im Speckmantel bekommen zu haben und peile in der Hoffnung kein Schnäppchen verpasst zu haben die Kasse an. Etwas ungeschickt zahle ich mit EC-Karte. Die Kassiererin wünscht mir ein schönes Wochenende und lächelt dabei so freundlich, dass ich überlege, vor dem letzten Verkaufstag nochmal wiederzukommen.

Wer weiß, vielleicht ist das Ende von Aldi ja nicht das Ende des Einkaufsmarktes am Standort. "Wat ick jehört habe, soll Lidl rein", habe ich in den Gängen ein Gerücht vernommen. Tatsächlich aber ist aktuell kein Lidl in Joachimsthal geplant, informiert die Pressestelle des Unternehmens auf Nachfrage.