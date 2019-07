Eine Woche, die für immer bleibt

Praktisch: Die Sparkasse sponserte Badekappen, damit die Camp-Kinder am See leichter von anderen zu unterscheiden sind. © Foto: Markus Kluge

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Den Sommer 2019 werden sie so schnell nicht vergessen die knapp 20 Kinder, die durch die RA-Aktion "Ferien Freuden" und mit Hilfe vieler Spender eine unbeschwerte und spannende Woche im Sommercamp verbringen durften. Die Tage vergingen wie im Flug. Montagmittag, als die Eltern ihre Kinder verabschiedet haben, fühlte sich am Freitag noch so an, als wäre es erst gestern gewesen.

Heimweh war auch dabei

"Ich hatte auch ein bisschen Angst", räumte der elfjährige Sky bei der Rückkehr ein. Er und sein Bruder Sitt waren noch nicht oft alleine von Zuhause weg. "Ich hatte sogar etwas Heimweh", gab Sky zu. Alle Sorgen waren aber schnell verflogen. "Heute habe ich neue Freunde", freute sich Sky. Denn mit Mark und Matthias hat er sich in den letzten Tagen nicht nur ein Zimmer, sondern auch viele Erlebnisse geteilt.

Höhepunkt ihrer Ferienwoche war nicht etwa der Besuch der Landesgartenschau in Wittstock oder die Wolfsfütterung im Tierpark Kunsterspring: Es war die Nachtwanderung am Donnerstagabend. "Das war ganz schön gruselig, weil sich auch einige verkleidet haben", sagte die zehnjährige Chiara. Weil der Spaziergang in und um Schweinrich etwas länger als geplant dauerte, durften die Kinder laut Schullandheim-Chef Heiko Flörke am letzten Tag eine Stunde länger schlafen. Vorbei war das Programm da aber noch lange nicht: Die Betreuer hatten eine Schatzsuche vorbereitet, bei der alle Mädchen und Jungen das Dorf erkunden konnten. Mit GPS-Geräten ausgestattet galt es, fünf verschiedene Punkte im Ort aufzuspüren und von dort aus dem "Schatz" näher zu kommen. Diesen entdeckten die Knirpse am Ende in der Kirche – eine blaue Tasche, in der für jeden noch ein Eis lag.

Nachdem alle Taschen gepackt und das Mittagessen verdrückt war, ging es für die Kinder zurück nach Neuruppin. Der kleine Paul freute sich sehr, seine Mutter am Treffpunkt zu sehen. "Guck mal Mama, meine Urkunde!", hielt der Knirps ihr einen Zettel, der für ihn offenbar ein ganz wichtiges Dokument ist, unter die Nase. Die Urkunde haben alle Kinder am Donnerstag nach dem Sportfest bekommen. Kartoffel-Zielwurf, Eierlauf und Tauziehen gegen die Erzieher waren nur drei Disziplinen, die für viel Spaß sorgten.

Das erste Mal alleine weg

Die Freude war riesig, als die Familien wieder zusammenkamen. "Ich habe meine Tochter sehr vermisst", räumte Marco Kurmann ein. Seine Miriam war das erste Mal alleine von Zuhause weg. Die Achtjährige ist auch gerne daheim, wenn es aber im nächsten Jahr die Chance gäbe, wieder nach Schweinrich zu fahren, wäre sie mit von der Partie.

"Es ist ganz toll, dass es eine solche Aktion überhaupt gibt", sagte Dana Kasimiers, Mutter von Sky und Sitt. Sie selbst könne einen solchen Urlaub gar nicht bezahlen. Denn ein Platz in Schweinrich kostet inklusive Unterkunft, Verpflegung, Fahrtgeld, Eintritt und vielem anderen mehr rund 350 Euro. Finanziert wird das Sommercamp ausschließlich durch Spenden, die im Rahmen der RA-Aktion "Ferien Freuden" gesammelt werden. Der Landkreis und die Schulsozialarbeiter schreiben dann die Familien an, deren Kinder für eine solche hoffentlich unvergessliche Reise in Frage kommen.