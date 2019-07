Kampf zurück ins Leben

Kerstin Unger

Schwedt (MOZ) Für den Schwedter André Tüske und seine Freundin Franziska hat sich am 12. Juni in Sekunden das Leben völlig verändert. Bei dem plötzlich aufkommenden Unwetter wurden sie von einem abbrechenden Ast getroffen. Der 30-Jährige lag drei Wochen mit schweren Verletzungen im Schwedter Klinikum. Die 31-jährige Franziska wird seitdem im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn behandelt und ist querschnittsgelähmt. André konnte nach mehreren Operationen am Dienstagabend nach Hause.

Viele Menschen in der Region waren von dem schrecklichen Ausmaß der Orkanböen geschockt, die sehr partiell auftraten. In Schwedt wurden etliche Bäume entwurzelt. Weshalb ist man da mit dem Fahrrad unterwegs, hat sich so mancher gefragt. "Wir hatten den Wetterbericht verfolgt. Ab 21 Uhr war Regen angesagt. Für meine Freundin war es der erste Tag auf ihrer neuen Arbeitsstelle als Steuerfachangestellte in Schwedt. Wir waren nachmittags bei McDonald’s am Oder-Center und wollten nach Hause, als auf dem Weg zum Bahnübergang plötzlich Äste durch die Gegend flogen."

Das Letzte, woran er sich erinnert, war ein Knacken. Dann stürzte er ausgeknockt auf den Nacken. Franziska wurde von einem dicken Ast getroffen, konnte ihre Beine plötzlich nicht mehr spüren. Sie war aber bei Bewusstsein und rief um Hilfe. Als ihr Freund wieder zu sich kam, lag sie auf ihrem Fahrrad, auf ihr der Ast. Wie sich herausstellte, hatte sie sich unter anderem das Brustbein gebrochen und Lendenwirbel verletzt. In Berlin wurde sie in derselben Nacht operiert und später noch einmal.

Sein erster Weg nach der Entlassung aus dem Krankenhaus führte den IT-Systemelektroniker zum Friseur und dann nach Berlin zu Franziska. Leute aus dem großen Freundeskreis bieten sich als Chauffeur an, wie sie sich auch um die Wohnungen der beiden und alles andere gekümmert haben. Gruppenweise hätten ihn die Fußballkollegen vom FC Schwedt im Krankenhaus besucht und beschenkt.

"Freunde sind mehr wert als alles andere", hat André in dieser Situation erfahren. Einige von ihnen waren auch unter den Feuerwehrleuten und Rettungskräften, die das Paar bargen und zu beruhigen versuchten. "Meine Freundin ist sehr tapfer und versucht jetzt, sich auf das Leben im Rollstuhl einzurichten", erzählt ihr Freund. Dabei will er ihr zur Seite stehen. "Den Lebensmut hat sie nicht verloren."

Auf André Tüske, der zwei gebrochene Wirbel und eine gerissene Bandscheibe hatte, wartet demnächst eine Reha, später ebenso auf seine Freundin. Beide haben nicht nur tolle Freunde, sondern auch Familien, die sich sorgen und kümmern sowie verständnisvolle Arbeitgeber, die sich auf die veränderte Situation einstellen.

"Was hattest du für ein Glück", meinte Andrés Mutter Karla Tüske, die er am Mittwoch in Wendemark besuchte. Während er vielleicht wieder Fußball spielen kann, hat seiner Freundin die eine Sekunde gefehlt. "Man kann nur hoffen, dass sie irgendwann wieder laufen kann. Der Wille und der Optimismus sind da", sagt er. Das Paar möchte sich bei allen bedanken, die ihm bisher geholfen haben – der Feuerwehr, den Rettungskräften, den Ärzten und Schwestern, den Arbeitgebern, Freunden und der Familie.