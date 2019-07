Kickern, Kino und Kochen

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Freizeit-Aktiv", so hat der Neuhardenberger Verein Kinderring sein Programm für die Sommerferien überschrieben. Schließlich will man den Kindern und Jugendlichen, die nicht verreisen können, gern Alternativen bieten zur heimischen Couch. Und das scheint aufzugehen. Gut 20 Kinder kommen regelmäßig in die Einrichtung in der Karl-Marx-Allee 23. Geöffnet ist bis auf Sonntag immer von 10 bis 20 Uhr. Längst nicht nur aus Neuhardenberg selbst, sondern auch aus Gusow und Altfriedland kommen Frienkinder.

Was die Heranwachsenden ab der 4. Klasse im Jugendhaus machen, richtet sich vorrangig nach ihren Wünschen, erzählt Andrea Lawrenz, eine der Betreuerinnen. Motto-Wochen gibt es derzeit, immer unter einem anderen Thema. Einfach nur chillen, das stand am Ende des Schuljahres an. Großstadt-Feeling wurde auch schon geschnuppert, als es zum Tierpark nach Berlin ging und in den Heidepark Soltau.

Spielen, Kochen und Ausflüge

Wer Tagesausflüge nicht mitmachen kann oder will, kommt ins Haus und macht sich unter dem Motto "Buntes Treiben" eine schöne Zeit mit Basteln, Kino, Brett- und Kartenspielen sowie Tischfußball. Der große Kicker ist stets umringt. Doch immer, so berichtet Betreuerin Simone Wills, geht’s um Spaß. So war diese Woche auch mit "Fun, Fun, Fun!" überschrieben. Montag wurde gebacken, und die Kinder bauten Wasserbomben. Der Dienstag stand im Zeichen von Experimenten: Gummibärchen sind im Wasserglas über Nacht riesig gewachsen, und auch über den Mix von Speisestärke und Wasser – das hart wie Beton wird – haben die Kinder gestaunt. Zitrone, Natron und Lebensmittelfarbe gemischt, ergab zudem bunte Blubberblasen. Zusammen gekocht wird auch. Nudeln sind der Renner. Natürlich geht’s auch raus an die frische Luft – vorrangig auf den Spielplatz, wo Piratenspiele gut ankommen. Jetzt vor dem Wochenende besuchten auch die Neuhardenberger Hortkinder zwei Tage das Haus, für Spiele und gesunde Ernährung.

Kommende Woche wird das Jugendhaus wieder Besuch bekommen – von Dresdner Freunden, mit denen nicht nur Försterwanderungen und Kino, sondern auch Kanufahrten geplant sind. Tiere und Natur stehen in der Woche ab 15. Juli im Mittelpunkt und vom 23. bis 25. Juli gibts auch wieder die Radausflüge bei der "Tour de MOL" mit Übernachtungen in anderen Clubs.

Der Kinderring Neuhardenberg plant vom 29. bis 31. Juli noch eine Fahrt nach Leipzig – inklusive Besuch von Zoo, Freizeitpark Belantis und Wanderung mit dem Nachtwächter durch Leipzig. Anmeldungen dafür sind unter Tel. 03376 50137 erforderlich.