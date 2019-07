Vom Zelten bis zur LAN-Party

Ellen Werner

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem vielseitigen Programm startet das Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum "Offi" auch in die nächsten Ferienwochen. "Camping am See" heißt es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. Zwei Plätze sind für die Aktion, bei der gezeltet, gegrillt und gebadet wird, noch zu haben, heißt es im "Offi". Für fünf Euro inklusive Verpflegung können sich Zehn- bis 17-Jährige anmelden.

Für den Ausflug in den Eberswalder Familiengarten am Donnerstag ist die Anmeldung für Kinder ab sechs Jahren ebenfalls noch möglich. Spontan entschließen können sich Menschen jedes Alters dagegen, am Mittwoch von 10 bis 14 Uhr bei "Beat it!" mitzumachen. Mit Drumsticks werden die Klänge von Alltagsgegenständen ausprobiert und kombininiert, heißt es dazu.

Unangekündigt können Radbegeisterte zwischen zehn und 17 Jahren am 16. Juli zur Tour ins Oderbruch aufbrechen – mit Helm, Erlaubnis der Eltern und Selbstverpflegung im Gepäck. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Bad Freienwalde.

Vormerken können sich Jugendliche ab 16 Jahren schon einmal die LAN-Party vom 22. bis 26. Juli. Fünf Tage lang werden die Computer im "Offi" zum Glühen gebracht. Und wer am Abenteuer-Erlebniscamp mit Geländespielen, Lagerfeuer und Übernachtung im Zelt vom 16. bis 18. Juli teilnehmen möchte, sollte ebenfalls schon jetzt daran denken: Anmeldefrist ist der 12. Juli. Für 25 Euro sind Kinder ab sechs Jahren dabei.

Anmeldungen unter Tel. 03344 419641