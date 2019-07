Die Bälle fliegen bald wieder

Storkower Teams im Spielbetrieb

Der VC Storkow hat derzeit 110 Mitglieder. Sieben Teams sind dabei in Wettkämpfen in der Halle unterwegs. Die Frauen I sind in der Landesliga Süd das Aushängeschild. Der VCS II spielt in der Landesklasse Süd, die Dritte mit zwölf bis 15-jährigen Mädchen in der MOL-Liga. Die ersten und zweiten Männer starten in der Kreisliga Oder-Spree. Die Kinderteams (10 bis 14 und 5 bis 10 Jahre) bestreiten Turniere.⇥RH