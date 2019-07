Bielice-Jugend setzt sich im Turnier durch

Udo Augustinat

Tantow Zum dritten Mal hatte der Tantower SV in der Fußball-Sommerpause zu seinem Sport- und Dorffest eingeladen. Aufgrund der unglücklichen TSV-Saison 2018/19 (Schlusslicht in der Kreisklasse-Staffel A) war das auswärtige Interesse am Kleinfeldturnier zunächst sehr gering – dies änderte sich in den letzten Tagen noch schlagartig, was letztlich für eine Rekordbeteiligung von zehn Mannschaften trotz hochsommerlicher Temperaturen und Ferien sorgte. Zweifellos war dies auch eine Würdigung für die vielen Helfer beim Gastgeber!

In zwei 5er-Gruppen ging es in die Vorrunde "jeder gegen jeden". Da jedes Team einen Schiedsrichter stellte, gestaltete sich die Vorrunde als komplikationslos und spaßig für alle. Nach gutem Start des Tantower SV I zeigte sich im weiteren Turnierverlauf, dass die Jugend aus der Partnergemeinde Bielice und "Die Durchgepeitschten" (Grünow) mehr Luft bei den hohen Temperaturen hatten und verdient ins Halbfinale einzogen.

In der Gruppe B konnte sich ebenfalls die Jugend durchsetzen, wobei sich erst im letzten Gruppenspiel "Ajax Dauerstramm" (Penkun/Gartz) durch einen Sieg in letzter Minute gegen Casekow/Schönow für das Halbfinale qualifizierte. Raul Stein (Sohn der Tantow-"Legende" Benito) erzielte im letzten Angriff aus spitzem Winkel das entscheidende 1:0.

Im Halbfinale konnten sich Penkuns Junioren nach dem Neunmeter-Schießen mit 5:4 gegen die "Durchgepeitschten" das Finalticket sichern. Im zweiten Halbfinale zeigten die polnischen Gäste aus Bielice mehr Siegeswillen – 2:0 hieß es gegen "Ajax Dauerstramm".

TSV meldet drei Neuzugänge

Die Plätze 5 bis 10 wurden bei Strafstoßduellen ermittelt. Im kleinen Finale hatte sich "Ajax Dauerstramm" besser von der Niederlage im Halbfinale erholt und sicherte sich durch ein klares 3:0 den Bronzerang. Im Finale zeigten Penkuns Junioren und Bielice ein kampfbetontes Endspiel, das schließlich mit Bielice einen glücklichen 1:0-Sieger fand.

Das Turnier fand positiven Anklang bei allen Beteiligten – es folgten schon prompt Anmeldungen für das nächste Jahr. Der Tantower SV bedankte sich beim ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde, Andreas Meincke, für die spendierten Pokale und bei der jetzigen Bürgermeisterin Silke Natter für die finanzielle Unterstützung sowie das Bereitstellen von Zelt und Tischgarnituren.

Positiver Nebeneffekt im Hinblick auf die neue Saison: Der Tantower SV meldet drei Neuzugänge, einen Interessenten für den Schiedsrichterlehrgang und keine Abgänge. Somit bewahrheitet sich der Spruch: Tantower SV – er lebt immer noch!