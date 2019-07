Polizei codiert rund 50 Räder

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 30 Kilometer hin und ebenso 30 zurück – Kerstin Müller ist auf ihr Fahrrad angewiesen. Bei Wind und Wetter radelt die 33-jährige Fürstenwalderin zu ihrem Arbeitsplatz nach Strausberg. Um die tägliche Fahrzeit von anderthalb Stunden pro Strecke zu verkürzen, legte sich die junge Frau vor zwei Monaten ein E-Bike zu. Damit das gute Stück möglichst nicht gestohlen, und wenn doch, dann schnell wieder aufgefunden wird, stattete Kerstin Müller der Polizei am Freitag einen Besuch ab.

Das Präventionsteam hatte seinen Stand von 9 bis 12 Uhr vor dem Büro der Revierpolizei in der Mühlenstraße aufgebaut. Knapp 50 "Kunden" standen kurz vor Schluss in der Liste. "Damit sind wir zufrieden", sagte Sandra Genschmar. In Erkner, wo das Team am Dienstag Räder codierte, nutzten sogar 147 Radler das Angebot.

"Vielleicht waren es in Fürstenwalde nicht so viele, weil man hier auch in der Fahrradwerkstatt der Samariteranstalten Räder codieren lassen kann", erinnerte Sandra Genschmar. Die Polizei bietet den kostenlosen Service wieder am 14. September an, dann in Fürstenwalde Nord. mw