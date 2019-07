Vorbereitung für Jenseits von Millionen läuft

Hermine Kühl

Friedland Und 3. August werden etwa 600 Besucher auf der Friedländer Burg erwartet und die Veranstalter arbeiten hart. Seit September letzten Jahres tagt der "anderes Festival e.V." monatlich zu einem Planungstreffen in Berlin, um das Jenseits von Millionen Festival vorzubereiten. Während dieser Treffen werden alle Details, vom musikalischen Programm bis zur Dixi-Toilette, besprochen und abgestimmt. Für die Fans des Vereins, die kein Jahr warten können, gibt es zur Einstimmung auf das Festival monatliche Bingo-Abende im Berliner Café Royal. An diesen Abenden können diverse Konzertkarten, handgemachte Kleinigkeiten passend zum Benefizfestival oder sogar Festivaltickets gewonnen werden. Ein weiteres Highlight im Vereinsjahr sind die Konzerte, die als Stimmungsmacher in Sicht auf das Festival gedacht sind. Diese finden in kleinen Berliner Clubs statt.

Mit aktuell 21 Vereinsmitgliedern und durchschnittlich 60 Helfern, die ehrenamtlich arbeiten, wird das Benefizfestival eine Woche vor dem Festivalwochenende in Friedland tatkräftig angegangen: "Plakate hängen, Bühnenaufbau, Mobiltoiletten tragen, den Zeltplatz vorbereiten, Ökoduschen bauen und die Übernachtungsplätze der Bands organisieren" so beschreibt Julia Sunaric, ein langjähriges Vorstandsmitglied, die Vorbereitungswoche. "Helfer werden immer gesucht und es wird für jeden eine passende Aufgabe gefunden" so die Vereinsleitung Eileen Scheier. Wer dem Festival helfen möchte kann sich per E-mail oder auf der Website bewerben.

Zwei Euro Spende pro Ticket

Der Verein "anderes Festival e.V." arbeitet gemeinnützig und somit ist auch das Festival so ausgerichtet, dass die finanziellen Überschüsse an Kinderhilfsorganisationen gespendet werden. Zwei Euro von jedem Ticket gehen direkt in die Spendenbox. Dieses Jahr arbeitet das Festival mit dem Verein der "andheri Hilfe" für ein Projekt in Indien zusammen, welches sich die Stärkung der Kinderrechte und den Kampf gegen Kinderarbeit zum Ziel setzt.

Zum ersten Mal gibt es neben Musik auch Literatur auf die Ohren in Form einer Lesebühne. Dazu werden drei junge Autoren eingeladen: Neben Svenja Gräfen, Fabian Hischmann tritt auch Christian Dittloff als Autor vor Ort auf.

Musikalisch ist das Festival jährlich variierend aufgestellt, doch bleibt meistens unter dem Mantel der Indie Pop-Musik. Die Band "Decibelles" kommt aus Frankreich nach Friedland gereist, während "Steiner und Madlaina" aus der Schweiz kommen und "Dives" aus Österreich. Besonderen Reiz bietet dieses Jahr die Kooperation mit der Girlpunk-Band "Gurr", welche seit Anfang des Jahres eine Plattform für Bandneugründungen geschaffen haben. "Gurr" und das Jenseits Von Millionen suchen bis zum 12.07. eine Newcomer-Band, die am Freitag des Festivalwochenendes spielen wird. Von der Veranstaltung nicht mehr wegzudenken sind die kostenlosen Akustikkonzerte in der Friedländer Kirche, die auch dieses Jahr dutzende Musikfans begeistern werden. Zudem bekommen Ortsansässige günstigere Anwohnertickets.

Tickets für das Festival sind erhältlich im Eiscafé Zucker am Markt (Friedland), in der Tourismus-Information Friedland und der Beeskower Stadtbibliothek. Weitere Infos unter jenseitsvonmillionen.de