ZDF überträgt Gottesdienst  aus Frankfurt

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die ersten Techniker des Senders waren längst da, um sich die Friedenskirche anzuschauen. Das Programm für den Gottesdienst am 1. September stehe. Die Proben haben begonnen, sagt Gabriele Neumann. Die geschäftsführende Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus bekennt, durchaus etwas aufgeregt zu sein. Doch das ist kein Wunder. Schließlich schaut am Weltfriedenstag in diesem Jahr ganz Deutschland nach Frankfurt: Zum ersten Mal überträgt das ZDF an diesem Sonntagmorgen seinen Fernseh-Gottesdienst live aus der Oderstadt.

Der Sender habe sich mit der Bitte, am 80. Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf Polen aus der Frankfurter Friedenskirche senden zu dürfen, an die Kirchengemeinde gewandt, sagt Gabriele Neumann. Und: Eigentlich hätten es die Verantwortlichen hier lieber gesehen, wenn aus der Marienkirche, dem Aushängeschild der Gemeinde, übertragen worden wäre. Aber die Fontane-Ausstellung, die dort gezeigt wird, verhindert dies.

Die Sorgen um die spartanische Ausstattung der Friedenskirche, in der es keinen Altar, nur einen Altartisch gibt und dessen alte Bestuhlung aus der Konzerthalle stammen soll, sind inzwischen gegenüber dem Anliegen in den Hintergrund getreten.

Schließlich bietet die Friedenskirche an diesem besonderen Tag viel Symbolkraft: Die älteste Kirche der Stadt befindet sich nicht nur in unmittelbarer Nähe zur Stadtbrücke und damit zur deutsch-polnischen Grenze. In ihr hat auch das Oekumenische Europa-Centrum seinen Sitz, das den interkonfessionellen Austausch, vor allem mit Osteuropa fördert.

Gabriele Neumann freut sich auf die Begegnung mit Heinrich Bedford-Strohm. Dass der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) die Predigt im Frankfurter ZDF-Fernsehgottesdienst übernimmt, habe der Sender organisiert, sagt die Pfarrerin. Bedford-Strohm soll schon am Vortag anreisen und an der Generalprobe teilnehmen. "Wir wollen ihn danach zu einem Gemeindeabend in die Gertraudkirche einladen, zu dem Interessierte willkommen sind", so Gabriele Neumann.

Mitglieder ihrer Gemeinde, aus der Frankfurter Kinder- und Jugendkantorei und aus dem Oekumenischen Europa-Centrum werden den 45-minütigen Gottesdienst mitgestalten. Es gehe darum, an Beispielen zu zeigen, wie Deutsche und Polen heute zusammen leben, erklärt die Pfarrerin.

Als Herausforderung sehen alle Beteiligten das Zeitmanagement für die Sendung, das genau einzuhalten ist. "Um 9 Uhr müssen alle auf ihren Plätzen sitzen. 9.30 Uhr beginnt die Übertragung, 10.15 Uhr ist Schluss", weiß Gabriele Neumann. Die Proben, auch des Posaunenchores, haben begonnen. Die Leitung des Gottesdienstes wird sich übrigens der Superintendent des ev. Kirchenkreises Oderland-Spree, Frank Schürer-Behrmann, mit Heinrich Bedford-Strohm teilen.

Die kommenden acht Wochen werden Frankfurts Christen mit vielen Proben schnell vergehen, weiß Gabriele Neumann.