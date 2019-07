Künftig drei Ligen höher

MOZ

Eisenhüttenstadt Alexander Mauch will es noch einmal wissen: Der Stürmer der SG Wiesenau wechselt aus der Kreisoberliga drei Klassen nach oben zum FC Eisenhüttenstadt in die Brandenburgliga. "Ich bekomme in meinem Alter nochmal die Möglichkeit, mich in der Brandenburgliga zu beweisen", bestätigte der 28-Jährige. "Es ist vielleicht meine letzte Chance, höherklassig zu spielen – die will ich nutzen", betonte Mauch. Der Spieler mit kasachischen Wurzeln spielte bereits von 2013 bis 2015 für die erste und zweite Mannschaft des FC Eisenhüttenstadt. In den drei folgenden Jahren beim Kreisoberligisten SG Wiesenau erzielte der Angreifer 99 Tore in 74 Spielen – und war damit einer der Leistungsträger der Mannschaft.