99 Luftballons für Müllrose

Christina Sleziona

Müllrose Popikone Nena kommt nach Müllrose: Über 40 Jahre lang ist die Sängerin schon in der Musikszene zu Hause. Im vergangenen Jahr startete sie ihre Jubiläums-Tour "Nichts versäumt". Nun legt sie aufgrund der großen Nachfrage in Müllrose nach. Am 20. Juli wird sie bei einem Open-Air-Konzert auf dem Betriebsgelände der Oderland Mühlenwerke Lieder aus ihrem neuesten Album "Oldschool" präsentieren und altbekannte Hits aus vier Jahrzehnten Nena zum Besten geben.

25 Millionen verkaufte Tonträger

Nena, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Susanne Kerner heißt, hatte ihren ersten Auftritt 1977 in ihrer Heimatstadt Hagen. Den großen musikalischen Durchbruch verschaffte ihr 1983 das Lied "99 Luftballons" im Zuge der Neuen Deutschen Welle, der der Sängerin auch den internationalem Erfolg brachte. Kultsongs wie "Leuchtturm" oder "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann" folgten kurz darauf. Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist Nena heute eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten.

Auch im Osten wurde und wird sie weiterhin gern gehört. Ein guter Grund sie auch nach Müllrose einzuladen, sagt Veranstalter Thomas Alisch von der Veranstaltungsagentur Real Event. Fast ein Jahr lang habe er mit seinem Geschäftspartner Alexander Reinig das Konzert geplant. Der Kontakt zu Nena entstand bereits bei einem früheren gemeinsamen Projekt in Cottbus-Willmersdorf. Dass der Popstar exklusiv für dieses Konzert in den Osten kommt, freut ihn sehr. "Nena ist mit ihrer knapp 40-jährigen Bühnenerfahrung und ihrer tollen Musik sehr vielen Menschen ein Begriff. Sie hat es über diesen langen Zeitraum immer wieder geschafft, die Menschen von ihrer Musik zu begeistern", so Thomas Alisch. Bereits drei Generationen würden sich von ihrer Musik angesprochen fühlen. Ein Talent, das gerade in der schnelllebigen Musikbranche Anerkennung verdiene.

Dass die Menschen aus der Region auch wirklich Lust auf das Konzert haben, sehe Thomas Alisch an den bereits verkauften Eintrittskarten. "Weil die Nachfrage so hoch ist, können wir keine Abendkasse garantieren. Deshalb empfehlen wir, den Vorverkauf zu nutzen."

5000 Menschen sollen auf dem Grundstück der Oderland Mühlenwerke Platz finden. Der Umbau des Betriebsgeländes in ein Konzertgelände laufe bisher wie geplant. Mit Auftritten wie von Roland Kaiser und Matthias Reim habe man in den letzten Jahren schon reichlich Erfahrung für einen reibungslosen Ablauf gesammelt. Unterstützung fand der Veranstalter in der Sparkasse.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Tickets bei: MOZ Ticketservice, Power Getränkemarkt Müllrose, Tourismusverein Eisenhüttenstadt, DER-Reisebüro in Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde sowie Eventim.