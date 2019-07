Ein Comic als Lehrhilfe

Marco Marschall

Eberswalde Noch genießen die Schüler in Eberswalde wie in ganz Brandenburg ihre wohlverdienten Ferien. Wenn die Schule wieder losgeht, hält möglicherweise neues Unterrichtsmaterial Einzug in die Klassenräume. "Rassismus ist kein Randproblem" ist es überschrieben und enthält "Materialien für pädagogische Fachkräfte zum Thema Rassismus vor und nach 1989 in Ostdeutschland am Beispiel der Ermordung Amadeu Antonios". Abgebildet auf dem Ringhefter ist eines der wohl bekanntesten Motive des Angolaners, der zu einem der ersten Todesopfer rechter Gewalt nach der Wiedervereinigung wurde. Im Jogginganzug stützt er sich auf eine MZ. Allerdings ist es kein Foto, sondern eine Comic-Zeichnung.

Denn ein Comic ist eines der Kernelemente des Lehrmaterials, das die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark herausgebracht hat. Gefördert wurde es vom Bundesfamilienministerium, der Stadt Eberswalde und dem Landkreis Barnim und fand Unterstützung von der Amadeu-Antonio-Stiftung und Kulturland Brandenburg. Sechs kurze Comic-Geschichten sollen Schülern den Stoff in ansprechender Weise nahebringen. Sie geben einen Vorgeschmack auf eine komplette Graphic Novel, die 2020, wenn sich der Todestag Amadeu Antonios zum 30. Mal jährt, fertiggestellt werden soll.

Das Werk ist Teil des Erinnerungskonzepts, das sie Stadtverordneten 2012 beschlossen haben und zu dem auch der Amadeu-Antonio-Preis und die Namensgebung des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio gehören. Darüber wurde zur Vorstellung des Materials informiert.

Dieses enthält einen Theorieteil, in dem Schüler und Lehrer unter anderem mehr über das Leben von Amadeu Antonio erfahren, von seinem Traum Flugzeugmechaniker zu werden und über die Situation der Vertragsarbeiter. Es geht um rassistische Diskriminierung und rechte Gewalt. Den Hauptteil bilden verschiedene Praxismodule.

Entwickelt wurde alles von der Berliner Produktionsfirma "Die Kulturingenieure" für Schüler der Sekundarstufe II.