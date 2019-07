Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Gerichtsprozess gegen vier Tatverdächtige – die Ende August 2018 Gäste des Frosch-Clubs angegriffen haben sollen – lässt weiter auf sich warten. "Bisher gibt es keine abgesprochenen Termine für das Verfahren", teilte Gerichtssprecher Jasper Schüler-Dahlke mit. "Die zuständige Kammer am Landgericht hat aktuell zwei Verfahren, in denen sich die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft befinden und die daher zwingend vorrangig zu bearbeiten sind", erklärt er. Das Gesetz schreibe vor, dass sich Tatverdächtige grundsätzlich nicht länger als sechs Monate in Untersuchungshaft befinden dürfen, ohne dass ein Verfahren beginnt. Genau aus diesem Grund waren auch die Haftbefehle gegen die vier Männer aus Syrien Ende März aufgehoben worden. Sie hatten bereits sechs Monate in U-Haft gesessen, ohne dass der Prozess eröffnet worden war. Vor Juni sei wegen zu vieler anderer, laufender Verfahren kein Termin frei, hieß es damals.

Die Anklageschrift liegt bereits seit Februar vor. Die Vorwürfe reichen von Landfriedensbruch bis hin zu versuchtem Totschlag. Einer der Tatverdächtigen, ein 40-Jähriger, war erst Ende Mai wieder festgenommen worden, nachdem er sich im Lennépark an einem 12-jährigen Mädchen vergangen haben soll.