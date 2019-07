Tierische Geburtstagsgäste

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es gab mehr als nur "ein schönes Lied", es gab jede Menge Kuchen, Schokolade, ein paar Blümchen und natürlich viele Gäste. Am Freitagnachmittag feierte die städtische Kita "An der Zaubernuss" mit einem Sommerfest ihren 60. Geburtstag. Und wie es sich für eine richtige Party gehört, gab es selbstverständlich auch einige Überraschungen. Dazu gehörte etwa der Besuch des Zirkus Hein. Der präsentierte das Puppentheaterstück "Der gestohlene Schlüssel", mit dem Äffchen Mogli in einer Nebenrolle. Und klar: Der Nachwuchs half lautstark bei der Aufklärung des Falls um den verschwundenen Schüssel. Die Schützlinge von Kita-Leiterin Christiane Voigt sind schließlich helle und aufgeweckt. Ihnen entgeht nichts.

Furchtlos zeigten sich viele Mädchen und Jungen auch beim Ponyreiten, das Juliane Unger von "Unser Bauernhof" Golzow anbot. "Keine Nieten" hieß es am Tombola-Stand, weshalb die Lose reißenden Absatz fanden. Zu den Hauptpreisen gehörte etwa eine Schultasche. Apropos Schule: 14 Kinder der "Zaubernuss" werden am 3. August eingeschult. Für die Großen startet deshalb am 11. Juli die nächste Party: das Zuckertütenfest. Dazu geht es mit Eltern in den Familiengarten.

Da hat der zweijährige Lunis von Nicole Juncken noch viel Zeit. Seit gut einem Jahr ginge ihr Sohn in die "Zaubernuss". Und alle seien glücklich, versicherte die 35-jährige Mutter. Kleine Gruppen, Erzieher, die mit den Kindern "mitgehen", also kein Wechsel, eine familiäre Atmosphäre, lobte die Eberswalderin ihre "Wunschkita".

Über einen Gast freute sich Christiane Voigt besonders: die 13-jährige Natalie Brunow. "Natalie kam damals mit acht Wochen zu uns in die Einrichtung. Die Mutter lernte noch", so Voigt. Der Kontakt hielt über die Jahre.