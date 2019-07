Oper Oder-Spree lobt Gedächtnispreis aus

In gespannter Erwartung: Die Premiere am Donnerstagabend war ausverkauft. © Foto: Gerrit Freitag

Stefan Lötsch

Neuzelle (MOZ) Er war der Begründer und das Gesicht der Oper Oder-Spree: Doch in diesem Jahr hat er nicht, wie in den Jahren zuvor, die Gäste am Eingang begrüßt, dafür gesorgt, dass die Aufführung reibungslos über die Bühne laufen. Walter Ederer ist im März dieses Jahres gestorben. Aber sein Name bleibt mit dem Musikfestival verbunden. In Erinnerung an ihn hat die Stiftung Stift Neuzelle den Walter-Ederer-Gedächtnispreis ausgelobt.

Es handele sich um einen Publikumspreis, sagte Norbert Kannowsky, Geschäftsführer der Stiftung Stift Neuzelle. Die Besucher der Aufführungen sind aufgerufen, auf einem Stimmzettel anzukreuzen, welcher der Mitwirkenden ihn am meisten überzeugt hat. Der Preis soll in der letzten Veranstaltung vergeben werden, so der Geschäftsführer.

"Der Abend heute ist auch schwierig für uns, weil wir mit Walter Ederer den Begründer dieses Opernsommers verloren haben", begründete Norbert Kannowsky die Würdigung am Donnerstag. Ohne seine Energie, Kraft, Visionen und sein Können hätte man in den vergangenen 21 Jahren in Neuzelle keine Oper erlebt. "Sein Name ist mit der Oper-Oder-Spree verbunden."

Auch Kulturministerin Martina Münch erinnerte an den Begründer des Festivals. "Ohne ihn wäre das Kloster in dieser Form und das Musikfestival nicht denkbar", so Martina Münch. Die Oper-Oder-Spree habe sich zu einer regionalen Marke entwickelt, die aus dem kulturellen Leben des Landes nicht wegzudenken sei, so die Ministerin.

Touristischer Faktor

Mit 4000 Besuchern in der Saison stärken die Veranstaltungen in Neuzelle, Ragow und Beeskow nicht nur die touristische Attraktivität sondern damit auch eine Wirtschaftskraft, erklärte die Ministerin. Das dürfte in diesem Jahr besonders gelten. Denn fast alle Aufführungen der diesjährigen Oper, der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, sind ausverkauft. Die Besucher kommen zum größten Teil aus der Region, aber der Einzugsbereich reicht bis Cottbus und Berlin und darüber hinaus, sagte Norbert Kannowsky. Zu der guten Auslastung trägt sicherlich auch bei, dass in diesem Jahr ein Oper zu erleben ist, die zu den meistaufgeführten weltweit gehört.

Und nicht nur bei den Besuchern ist das Interesse groß, sondern auch bei Sängern und Sängerinnen. Mehr als 300 Bewerber gab es beim Casting für die elf Rollen. Das war auch ein Thema in den Pausengesprächen: Immer wieder lobten die Premierengäste die herausragenden Leistungen der Sänger.

Unter den Premiere-Gästen waren auch Landrat Rolf Lindemann, sowie der Vorstand bzw. Geschäftsführer von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, von VEO und der Sparkasse Oder-Spree, die das Festival mit unterstützen.