Adler üben im Elite-Camp

Bad Frienwalde/Villach Die Wintersaison 2019/20 der Spezialspringer und Nordisch Kombinierten beginnt bereits im Sommer – auch für die beiden verheißungsvollen Adler des Wintersportvereins Bad Freienwalde Moritz Terei und Max Unglaube sowie Trainer Stefan Wiedmann. Derzeit wird im österreichischen Villach im Elitecamp des Deutschen Skiverbandes (DSV) unter Sepp Buchner, DSV-Trainer der Junioren-Nationalmannschaften Spezialsprunglauf und Nordische Kombination, trainiert. Aber nicht nur die Praxis des Spezialspringens wird geübt. Die jungen Springer müssen sich auch mit der Theorie beschäftigen. In Gruppenarbeit werden sie sich mit jeweils einem Thema zum Springen befassen und dann ihre Erkenntnisse in einem Vortrag den anderen Teilnehmern präsentieren. Am letzten Tag gibt es dann einen Wettkampf aller 30 Teilnehmer.