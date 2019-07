Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Was verbirgt sich hinter der Tür, die in den Keller eines 112 Jahre alten Hauses führt? Ausrangierte Möbel aus Kaisers Zeiten? Riecht es muffig, und schimmelt es in den Ecken? Oder huschen gar Mäuse herum? Letztere könnte Jeanette Voigt überhaupt nicht gebrauchen. Die kommissarische Leiterin des städtischen Archivs weiß, weshalb: "Hier ist das Gedächtnis der Stadt Hennigsdorf." Und das darf natürlich nicht angeknabbert werden.

Aufgeräumt wie nach einem Frühjahrsputz wirkt der Keller unter Hennigsdorfs Altem Rathaus. Statt Staubflusen und dunkler Ecken erwartet den Besucher ein blitzblanker, mit Linoleum ausgelegter Gang. Manche der acht Räume sind sogar gefliest. Und diese Sauberkeit hat einen Grund.

In dem an der Hauptstraße gelegenen Backsteinbau, in dem bis 1994 die Stadtverwaltung residierte, bewahren 450 laufende Meter an Akten all das auf, was die Geschichte einer Stadt ausmacht: Bauakten, Protokolle des Stadtparlaments, Dokumente über Aufstände und Demonstrationen, alte Postkarten, Fotos, Filme und Zeitungen. Seit mehr als 145 Jahren hat hier auch jede Hennigsdorfer Familie ihre Spuren hinterlassen. Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden ­– übrigens auch aus der Nachbarstadt Velten – werden für die Ewigkeit aufgehoben. "Das ist echt spannend. Wir haben diese Personenstandsangaben bis ins Jahr 1874 zurück", erläutert die Archivarin. Erbenermittler und Familienforscher greifen gern auf diesen Schatz zurück. Eine Einschränkung gibt es allerdings. "Erst zehn Jahre nach ihrem Tod sind die Angaben zu einer Person zugänglich", erläutert die Archiv-Chefin.

"Langsam bekommen wir Probleme mit dem Platz", stöhnt Voigt. Allein das nach der Wiedervereinigung in städtische Hände gelangte DDR-Archiv des Stahlwerks füllt fast einen Raum. Dazu zählen auch die ab 1898 gesammelte Zeitschrift "Stahl und Eisen". Selbst der Generalanzeiger sorgt mit seiner Hennigsdorfer Ausgabe dafür, dass das Archiv Tag für Tag wächst.

Hell wirkende und sauber beschriftete Kartons und Aktenordner zeigen, dass die beiden Stadtarchivare – vor ein paar Jahren war es noch ein Trio – diese Bestände gesichtet, gesäubert und, sofern es sich um Fotos handelt, gescannt haben. "Das betrifft 50 Prozent der Unterlagen", weiß Voigt. Was sie und ihre Kollegin einmal in der Hand hatten, ist so erfasst worden, dass jedes Dokumente per Computerprogramm gefunden werden kann. Dicker, aus DDR-Jahren stammender Bindfaden hält hingegen Papiere zusammen, die auf eine Bearbeitung warten. An manchen Dokumenten nagt der Zahn der Zeit: "Manche Papiere werden von Rost zerfressen. Dafür sorgen die Büroklammern."

Damit die Dokumente künftig keinen Schaden nehmen, werden Lufttemperatur und Feuchtigkeit gemessen. Während des Rundgangs zeigt das Thermometer 24,7 Grad an. Solche Temperaturen wären vor wenigen Jahrzehnten in diesem Keller unangenehm gewesen. Und zwar für den Hausmeister des Rathauses. Noch in der DDR, weiß die Archivarin zu berichten, hatte der hier seine Wohnung. Immerhin war die nicht so tief gelegen, als das nicht der eine oder andere Sonnenstrahl durch die kleinen Fenster eindringen konnte.

Beim Verlassen des Kellers fällt eine Kiste auf, deren Inhalt wie der für den nächsten Flohmarktbesuch wirkt. Die Hüterin all der Kellerschätze klärt auf: "Das sind Präsente, die der Bürgermeister bekommen hat. Die werden hier zwischengelagert", sagt Jeanette Voigt. Auf alle Ewigkeiten?

Ortswechsel. Vom früheren ins heutige Rathaus sind es nur gut hundert Meter. Der ovale Bau vermittelt von außen eine Leichtigkeit, die sich in den Etagen mit den geschwungenen Fluren fortsetzt. Wer die unauffällig wirkende Tür rechts vom Bürgerservice öffnet und von Manuel Henke, der den Fachdienst Verwaltung leitet, die Tür in dieses unterirdische Reich geöffnet bekommt, stellt fest: Selbst hier unten gibt es diese halbrund wirkenden Gänge. Besucher, die aus Versehen mit dem Fahrstuhl im Keller landen, geraten in eine Sackgasse. Ohne die Tastenkombination zu kennen, kommt keiner weiter. Selbst wenn in der Tiefgarage ein Brand ausbricht und die Nottaste betätigt wird, bleibt das nicht unentdeckt. "Dann wird wie bei einem Einbruch Alarm bei der Polizei ausgelöst", warnt Henke.

Während in einem Teil des Kellers der Fuhrpark sein Zuhause hat, dienen die Räume auf der anderen Seite als Zwischenarchiv. Hier gilt die Faustregel: Alles, was noch nicht die historische Reife fürs Alte Rathaus hat, landet im Keller des neuen Rathauses. Auch die hauseigene Werkstatt – für den journalistischen Besuch besonders akribisch aufgeräumt – ist hier untergebracht. Im Rathaus-Keller schlägt auch das technische Herz des Hauses. Hier befinden sich die Klimatechnik fürs Bürgerbüro sowie die Hausanschlüsse für Fernwärme und Trinkwasser.

Um die journalistische Neugier seines Besuchers zufriedenzustellen, schließt Manuel Henke jede Tür auf. Eine aber bleibt geschlossen. "Lager" steht an der Tür, von dessen Innenleben der Rathausmitarbeiter behauptet: "Das ist streng geheim. Da kann kein Blick hineingeworfen werden." Hinter diesem Geheimnis verbirgt sich das Rechenzentrum der Stadt. Selbst Henke hat keinen Zugang zum "Server, der alle Daten sichert, und zum Ersatzserver. Für normale Angestellte ist der Zugang nicht möglich." Nur seine Chefin, die für die Verwaltung zuständige Fachbereichsleiterin Jutta Benesch, kann diese Tür knacken: Sie hat den Schlüssel und kennt den Code.