Mit Freude und Gottvertrauen: Anna Braun ist 108 Jahre alt

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Bewegung, Vitamine und positives Denken – diese Dinge sind für Anna Braun, die am Freitag ihren 108. Geburtstag feierte, die Zutaten für ein glückliches Leben. Über ein Jahrhundert ist die zierliche Steinhöflerin mit dem verschmitzten Lächeln auf der Welt, die für sie nicht schöner sein kann. "Man muss Freude in sich tragen und auf Gott vertrauen", so lautet ihr Motto, mit dem man auch Schicksalsschläge überwinden kann.

1971 war Anna Braun mit ihren zwei Töchtern von Polen nach Steinhöfel gekommen. Das war keine leichte Zeit, alles war im Umbruch. In Steinhöfel wurden die Neuankömmlinge aber dann schnell heimisch. Mittlerweile sind sie zu einer großen Familie geworden – alle kümmern sich rührend um "Oma Anna", so wird sie auch liebevoll im Ort genannt. Heute hat die immer noch rüstige, aber etwas schwerhörige Seniorin eine Wohngemeinschaft mit ihrer 83-jährigen Tochter Therese Otremba, die kürzlich nach einer Operation eine Rehamaßnahme in der Fürstenwalder Tagesklinik für Geriatrie absolvierte.

Die 108-jährige Mutter nahm es gelassen und versorgte sich selbst. Auch die große Hitze hat die Seniorin gut überstanden. Täglich kommen die Ururenkel vorbei zum Mittagessen. "Wir sind eine große Familie", sagt Therese Otremba. Einige Meter vom Plattenbau entfernt ist der Garten – das Heiligtum der 108-Jährigen. Jeden Tag ist sie im Grünen, pflegt Blumen und Gemüse. Freesien sind Anna Brauns Lieblingsblumen. Bei Unkraut greift die über Hundertjährige auch mal zur Hacke. "Das hat sie schon immer gern gemacht und das hält sie fit", erzählt Enkelin Brigitte Fromme (60). "Oma ist eine Perfektionistin, ist das Bett mal nicht ordentlich gemacht, zieht sie die Decke glatt." Anna Braun lässt sich nicht gehen – sie jammert nie. Zudem badet und frisiert sie sich noch allein.

Zahlreiche Gäste gratulieren

An ihrem Ehrentag begrüßte die 108-Jährige ihre vielen Gratulanten an der Wohnungstür. Mit Kaffee, Käsekuchen, Schwarzwälder-Kirschtorte und deftigen Häppchen wurden die Gäste, zu denen auch die Bürgermeisterin von Steinhöfel, Claudia Simon, Amtsdirektorin Marlen Rost und Seniorenbeiratschefin Renate Kliems gehörten, bewirtet. Sie überbrachten Blumen und allerlei für die Gesundheit. "Anna Braun ist einmalig. Sie ist so voller Lebensfreude und strahlt immer", sagt Renate Kliems.

Claudia Simon ist ebenfalls begeistert. "Das lange Leben verdankt sie der guten Luft in Steinhöfel", sagt sie schmunzelnd. Angelika Lorenz spricht von einem besonderen Ereignis für das Land Brandenburg, den Landkreis Oder-Spree und den Ort Steinhöfel. "Wer wird 108 Jahre alt und ist so fit wie Anna Braun?" Das alles spricht für das Dorf, in dem die Jubilarin lebt und ein Umfeld hat, das sie braucht. Die Familie ist im Umkreis verstreut, so dass immer jemand da ist. Sie sieht ihre neun Ururenkel aufwachsen, was ihr die nötige Lebensfreude beschert.

"Das Alter des Menschen ist letztlich wie eine Uhr, manche sind schnell kaputt und manche gehen ewig", so Dr. Andreas Anhalt, Facharzt für Geriatrie von der Fürstenwalder Tagesklinik des Evangelischen Krankenhauses in Woltersdorf. "Das Alter vererbt sich von den Müttern auf die Töchter und von den Vätern auf die Söhne", sagt er. Der Mediziner rät Senioren zu viel Bewegung – das hält fit. Dass die Menschen immer älter werden, steht fest. Japan ist mit rund 70 000 der über Hundertjährigen weltweit Spitzenreiter.

Aber auch in Europa steigt das Alter stetig. In Deutschland leben 16 500 Hochbetagte. In Brandenburg sind es um die 400. Der Landkreis Oder-Spree gibt als offizielle Zahl 30 über Hundertjährige an. Die Angaben stammen von 2017. In Zeiten des Datenschutzes wird nur die Anzahl der über Hundertjährigen vom Statistischen Bundesamt erfasst, so dass es keine genauen Angaben zum Alter gibt.