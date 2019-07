Wie ein Waldbesitzer seinen Forst vor Bränden schützt

Jürgen Liebezeit

Neuendorf (MOZ) Situationen wie jüngst in Mecklenburg-Vorpommern oder wie im vergangenen Jahr in Fichtenwalde bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) will der Neuendorfer Waldbesitzer Otto-Rüdiger Schulze nicht erleben. Damit es in dem Dorf zwischen Löwenberg und Teschendorf, in dem knapp 200 Menschen leben, bei einem Waldbrand nicht zu einer Evakuierung kommt, hat der Unternehmer in Eigenregie Vorsorge getroffen.

Zum einen hat er zwei Löschwasserbrunnen in seinem Waldgebiet anlegen lassen. 28 000 Euro plus viel Eigenleistung hat er investiert. Zwar hätte er dafür Fördergelder vom Land beantragen können. "Aber allein das Ausfüllen der Anträge ist eine Wissenschaft für sich", sagt Norman Schulze, der als Förster für Otto-Rüdiger Schulze arbeitet. Zudem wäre das Geld für den Neuendorfer viel zu spät geflossen. "Wir wollten mit allem im Frühjahr fertig sein", sagt er. "Das Wichtigste bei einem Waldbrand ist es, schnell viel Wasser zur Verfügung zu haben", erklärt er die Baumaßnahme.

Die Brunnen können pro Stunde fast 70 Kubikmeter Wasser liefern. Weiter hat er rund um Neuendorf einen drei Kilometer langen Brandschutzstreifen angelegt. Der soll verhindern, dass ein Feuer sich ausbreitet. Die Betriebswege in seinen Wald hält er ebenso in Schuss. "Es ist besser, diese Streifen anzulegen, bevor es brennt", erklärt der Neuendorfer, der selbst am Waldrand wohnt. Schulze hat in Südafrika, wo er eine Farm betreibt, auch ein spezielles Einsatzfahrzeug zur Feuerbekämpfung bestellt. "Damit haben wir dort gute Erfahrungen gesammelt". Ab Waldbrandstufe 4 wird der Wald zudem von seinen Mitarbeitern kontrolliert.