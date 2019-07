Wilde Wiesen sollen wachsen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Jeden Tag geht Marianne Geisig (Name geändert) mit ihrem Hund Emil durch den Schluchtwegpark an der alten Turnhalle in Neuberesinchen Gassi. Die Rentnerin möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, aus Angst als "Wut-Bürgerin" bezeichnet zu werden, da sie sich öfters zu Wort melde. Ende Juni ließ die Stadt die Grünflächen oberhalb der Konrad-Wachsmann-Straße mähen. "Das macht ihr aber alles weg oder?", fragte Geisig die Mitarbeiter der externen Firma, als diese nur einen zirka 30 Zentimeter dicken Streifen der Wiese mit ihren Kantenschneidern abmähten. Der Rest bleibe stehen, sei die Antwort gewesen. Für mehr sei kein Geld da.

Am Fußweg begradigt

Ein paar Tage später wurde das gemähte Stück, direkt am Fußweg, im Park auf anderthalb Meter ausgeweitet. Trotzdem blieben die wilden Wiesen im Park größtenteils unberührt. "Ich verstehe das einfach nicht", ist Geisig verärgert. Sie empfinde es als ungerecht, dass andere Stadtparks, wie beispielsweise der Anger im Zentrum gehegt und gepflegt werden – und Neuberesinchen benachteiligt werde.

Für den Schluchtwegpark, mit seinem Freizeit-, Spiel- und Sportflächen wurde mit diesem Jahr ein Pflegekonzept in Auftrag gegeben, informiert Kora Kutschbach, Pressereferentin der Stadt. Da dem Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen ab 2019 für die Grünflächenpflege zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, konnte eine Firma mit der Pflege des gesamten Bereiches beauftragt werden.

Wiesen einmal im Jahr gemäht

In den vergangenen Jahren wurden nur mehr oder weniger sporadisch Mäh-, Gehölzschnitt- und Reinigungsarbeiten durchgeführt, erklärt Kora Kutschbach. Es werde in den nächsten Jahren zu einigen Veränderungen kommen, die eine Pflege vereinfache, zum Beispiel der Rückbau von nicht mehr genutzten Wegen oder Veränderungen an den Strauchflächen. "Einige Wiesenflächen werden dann nur noch einmal im Jahr gemäht werden", führt die Stadt-Pressestelle aus.

Die Wiesenflächen seien nicht nur eine ökologische Bereicherung (Stichwort: Artenvielfalt durch Insektenwiesen), sondern durchaus auch eine optische Aufwertung durch den "Blühaspekt" und die "veränderte Raumwirkung" der Wiesen. Da jetzt erst mit der Umsetzung des Konzeptes begonnen werde und Eingriffe in den Strauchbestand erst wieder ab Oktober zulässig seien, bittet die Stadt noch um Geduld, bis eine Verbesserung und Aufwertung deutlich werde.

Unterschiede bei Park-Pflege

Dennoch gebe es auch künftig deutliche Unterschiede bei der Pflege der Stadtparks, erklärt Pressereferentin Kutschbach. Beim Anger liege es an der Zentrumslage. Und bei der denkmalgeschützten Parkanlage sei der Pflegeaufwand höher.

"Wir Alten haben Frankfurt nach 1945 wieder aufgebaut", ist Mariannne Geisig trotzdem erbost, über die, in ihren Augen, "ungepflegten Unkraut-Wiesen". Die Oderstadt solle nicht nur im Zentrum für Touristen und Studenten hübsch gemacht, sondern alle Stadtgebiete gleichwertig behandelt werden, findet sie.

Wir sollen für Sie dranbleiben? E-Mail: dranbleiben@moz.de