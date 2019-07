Berufspendler sind empört

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ, Olav Schröder) Gabriele Friedrich ist bedient, und mit ihr sind es Tausende Pendler aus dem Barnim. Das Verkehrschaos nimmt kein Ende. In dieser Woche sei es wieder besonders schlimm gewesen, klagt die Ladeburgerin. Weil der Zugverkehr auf der Regionalexpress-Linie 24 wegen Bauarbeiten unterbrochen ist, wurde zwischen Berlin-Lichtenberg und Bernau ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Bis zu eineinhalb Stunden dauerte die Heimfahrt am Nachmittag, erzählt Gabriele Friedrich. Die Busse waren überfüllt und fuhren mit den darin stehenden Fahrgästen sogar auf die Autobahn, schildert sie. "Darf das überhaupt sein, wenn Fahrgäste drin stehen und Busse eingesetzt sind, in denen man sich nicht anschnallen kann?" fragt sie. Vom VBB erhielt sie keine Antwort. Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) stellt auf Anfrage der MOZ die Rechtslage klar: "Busse im Linienverkehr, dazu zählt auch Schienenersatzverkehr, dürfen Fahrgäste im Stehen transportieren. Das gilt auch dann, wenn der Bus die Autobahn nutzt". Es gebe lediglich eine Ausnahme. "In Reisebussen müssen alle Personen sitzen".

Gabriele Friedrich ist enttäuscht. Sie würde ja auch den Zug nach Werneuchen nehmen und von Blumberg mit dem Bus weiter nach Bernau fahren, sagt sie. Doch das funktioniere auch nicht. "Der Bus um 15.44 Uhr nach Bernau ist ein Schulbus. Der fährt in den Ferien nicht", weiß sie. "Am Montag soll ja Schluss mit dem Schienenersatzverkehr sein. Daran glaubt zwar keiner, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zum Schluss", bemerkt die Ladeburgerin ironisch.

Klagen über Klagen bekommt auch Britta Stark von Pendlern zu hören. In einem offenen Brief an die Geschäftsführung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg spricht die SPD-Landtagsabgeordnete von "teils chaotischen Zuständen" auf den Strecken des RE 3 (Bernau–Berlin) und der S-Bahn S2 zwischen Bernau und Berlin-Buch. Bernauer und Panketaler berichteten ihr von "planmäßig" ausfallenden Entlastungszügen, übervollen Waggons und einem 30-Minuten-Takt der S2", bei dem Fahrgäste zudem oft ohne weitere Informationen auf dem Bahnhof Berlin-Buch entlassen würden.

Während die Probleme auf der Strecke dem überalterten Zustand der Linie geschuldet seien und durch die gegenwärtig laufenden Baumaßnahmen behoben werden sollen, gibt es keine Entschuldigung für die mangelhafte, oftmals falsche und manchmal völlig fehlende Information der Kunden", stellt Britta Stark fest. Sie fordert "im Namen von täglich 18500 Pendlern aus der Region Bernau/Panketal" vom VBB, das dieser seinen Beförderungsauftrag "voll umfänglich sowohl quantitativ als auch qualitativ" erfüllt. "Insbesondere muss zukünftig in solchen Situationen zwischen den Bahnhöfen Berlin-Buch und Bernau unverzüglich ein entlastender Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden." Und nicht zuletzt gehe es auch darum, dass die Fahrgäste vom VBB endlich mit Respekt behandelt werden. "Darauf haben sie einen Anspruch, denn als Berufspendler haben die meisten von ihnen bereits im Voraus ihr Fahrtentgelt entrichtet", zeigt sich die Landtagsabgeordnete rigoros.

Starks Schreiben an den VBB ist gerade erst rausgegangen, da werden weitere Zugausfälle des RE3 gemeldet. Grund: Ein Triebwagenführer ist erkrankt. Dies teilte die DB Regio Nordost mit und kündigte zugleich an, dass es auch in den kommenden Wochen insbesondere aufgrund von Bauarbeiten zu weiteren Zugausfällen kommen könne.

Schon seit über einem Monat fallen immer wieder Verstärkerzüge des RE 3 aus. Schon am 3. Juni hatte sich Niko Wünsche aus Biesenthal, der als Pendler auf die Verbindung nach Berlin angewiesen ist, zum einen über den Ausfall, zum anderen über die ausgebliebenen Informationen beklagt. Am 25. Juni sei der RE 3-Verdichterzug neu ausgefallen, wiederum mit "null Informationen", wie er sagt.

Burkhard Ahlert, Sprecher der Bahn, bedauert dies, insbesondere auch die fehlenden Hinweise an die Fahrgäste. Im ersten Fall nach der Krankmeldung habe systemseitig noch keine Information vorgelegen. Alle weiteren Züge, die in diesem Zusammenhang ausgefallen seien, wären jedoch öffentlich angezeigt worden. Ahlert sagt zu, in Zukunft auf eine vollständige Information der Reisenden zu achten.

Bahn kündigt weitere Ausfälle an

Die DB Regio Nordost lege größten Wert darauf, alle im Fahrplan aufgeführten Züge zu fahren, unterstrich Burkhard Ahlert, wies aber zugleich auf mögliche weitere Ausfälle in den kommenden Wochen hin. Durch zusätzliche Bauarbeiten und zusätzliche Zugfahrten für die Landesgartenschau in Wittstock/Dosse sei ein erhöhter Schichtbedarf zu verzeichnen, der bei einigen Verbindungen zu Ausfällen führen könne. Die Bahn "arbeitet mit Hochdruck an einer Verbesserung der Situation und bittet die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste zu entschuldigen", so Ahlert.

Zwischenzeitlich hat die DB Regio AG gegenüber Niko Wünsche die Ausfälle nach dem 3. Juni schriftlich erläutert. Wenngleich gemeinsam mit dem Land und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg die Fahrzeugreserven erhöht worden seien, würden diese an einzelnen Tagen nicht ausreichen, um Adhoc-Schäden zu kompensieren.