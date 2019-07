Nun die Deutschen Meisterschaften im Visier

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Bogenschützen des Preußischen Schützenvereins und des USC Viadrina haben bei den Landesmeisterschaften mit dem Recurvebogen nicht nur 13 Medaillen erkämpft. Einige werden dank der erreichten Ringe bei den Deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlin dabei sein.

Für Falk Just lief es bei den Masters rund. Mit 311 Ringen nach der ersten Runde hatte sich der 51-Jährige mit sieben Ringen vor den Blankenfelder Frank Balkow gesetzt. In der zweiten Runde traf er die 60 Meter entfernten Scheiben sogar noch besser und siegte mit gesamt 625 Ringen vor Balkow (605). 15-mal hatte Just genau ins Gelbe getroffen, dreimal die Innenzehn angerissen. "Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Die 600 wollen bei den Masters alle erreichen. Falk hat sich damit garantiert für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert", meint Vereinsgefährte Michael Koss. Die Mindestnormen werden nächste Woche bekannt gegeben.

Der PSV-Vorsitzende war mit sich dagegen gar nicht zufrieden. "Das waren 27 Ringe zu wenig", kommentiert er sein 573er Ergebnis. Damit wurde er Vierter bei den Masters – das gleiche Ergebnis erreichte der Dritte Hans-Joachim Riss aus Hennigsdorf, der mehr 10er aufzuweisen hatte. Gar nicht rund lief es bei Thomas Borchert (8.). Zwar wurde die PSV-Mannschaft noch Landesmeister, "aber ob 1691 Ringe für die Deutschen Meisterschaften reichen? Da fehlen bestimmt 50", vermutet Koss. Er wird am Wochenende beim Weltcup der Bogenschützen in Berlin vorbeischauen. Nicht zuletzt deshalb, weil sein Sohn Daniel dort als Kampfrichter im Einsatz ist.

Durchbruch für die Mannschaft

Unter den USC-Bogenschützen sorgte Robert Heiden für die größte Überraschung. Bei den Schülern A erreichte er 584 Ringe, holte sich mit nur einem weniger als der Zweite Nils Baumer (Blankenfelde) Bronze. Mehr noch. "Damit hat die Mannschaft 1784 Ringe erreicht. Das sollte für die Deutschen Meisterschaften reichen. Es wäre das erste Mal, dass sich aus unserem Verein eine Jugendmannschaft dafür qualifiziert", ist Trainer Wojiech Gawor voller Vorfreude. Jonas Biermann (632) und Adrian Neubauer (568) hatten ihre Ergebnisse bei einem Wettkampf in Strausberg geschossen. Jonas kann nach der Hallen-DM ziemlich sicher auch in der Freiluftsaison einzeln antreten.

Für den USC holten mit sehr guten Ergebnissen Ansgar Müller (Schüler B), Joshua Biermann (C) und dessen Bruder Jakob (D) Gold. Senioren-Starter Gawor ärgerte sich ein wenig über Silber bei 613 Ringen. "Mir hat ein Ring zum Sieg gefehlt. Andreas Gdanitz aus Stolzenhagen ist mein Dauerkonkurrent. Mal gewinnt er, mal ich. Wir kennen uns schon Jahrzehnte und waren gerade gemeinsam mit dem Brandenburg-Kader im Trainingslager in Polen", erzählt Gawor. Die USC-Bilanz in Henningsdorf steht bei vier Gold-, fünf Silber- und drei Bronzemedaillen.