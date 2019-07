Jugendfreunde sammeln auf 1000-Kilometer-Tour Spenden für Hospizdienst

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Fast drei Wochen auf engstem Raum gemeinsam unterwegs zu sein – was manche Menschen abschrecken mag, ist für Roland Töppel und Andreas Filert absolut kein Problem. Die beiden Jugendfreunde haben es sich sogar gezielt ausgesucht, miteinander zu reisen, und das auf einem ungewöhnlichen Gefährt: einem Tandem aus DDR-Produktion.

"Wir haben schon 1972 versucht, bis zur Ostsee mit dem Tandem zu fahren. Wir sind aber nur bis nach Röbel gekommen", berichten die beiden Radler, die sich schon seit mehr als 50 Jahren kennen. Aktuell befinden sie sich auf einer 1 000 Kilometer langen Tour, die von dem gerade in einem ehemaligen Braunkohletagebau entstehenden Ostsee bei Cottbus bis zum Namensvetter im Norden Deutschlands und wieder zurück führt. "Vom Ostsee zur Ostsee" lautet daher auch das Motto ihrer Reise, die noch einen weiteren Zweck erfüllt. Die Männer sammeln mit der Aktion, die vom 1. bis zum 18. Juli dauert, Spenden für den Ambulanten Malteser Hospizdienst.

Beeindruckt vom Hospizdienst

Die Idee dafür kam von Töppel. Als Bauingenieur hatte er 2017 eine Anfrage dafür erhalten, ein Bad für einen älteren Mann behindertengerecht umzubauen. Im Laufe der Arbeiten entwickelte sich ein gutes Verhältnis zwischen ihm und dem Auftraggeber. "Das war alles total ehrlich. Wenn man im Sterben liegt, muss man niemandem mehr etwas vormachen. Und so hatten wir oft sehr gute Gespräche." In der Zeit bekam Töppel mit, wie der Mann vom Ambulanten Hospizdienst versorgt wurde, was ihn nachhaltig beeindruckte. Weil ohnehin geplant war, im Ruhestand die Tandemtour noch einmal ernsthaft anzugehen, nachdem Töppel diese Reise zum 60. Geburtstag von seinem Jugendfreund geschenkt bekommen hatte, verbanden sie die Spendensammlung und die Fahrradtour kurzerhand miteinander.

Bevor die Radler aufbrechen konnten, bedurfte es einiger Vorbereitung. Das Rad, das schon ziemlich alt ist, fanden sie in Cottbus, wo Töppel wohnt. "Ich mochte einfach, wie es aussieht, besonders die Aufhängung am Vorderrad. Vermutlich ist das einfach so ein Nostalgiegedanke", meint der Cottbuser. Mehrfach musste Filert aus Berlin anreisen, damit sie an dem Drahtesel werkeln konnten. Bei einer ersten Probefahrt brach beispielsweise die Achse. Doch nach insgesamt fünf Testtouren waren die Fehler ausgemerzt, die Vorbereitungen getroffen und erprobt, was an Ersatzteilen benötigt würde.

Rund 80 Kilometer pro Etappe

Rund 80 Kilometer legen die beiden seit dem Start ihrer Reise täglich zurück. Die zweite Etappe führte sie an ihren Geburtsort: nach Werder/Havel, wo sie früher zusammen im Doppelzweier gerudert haben. Und irgendwie erinnert das Tandemfahren ein wenig an die gemeinsame Zeit im Ruderboot. "Ich lenke, und er gibt Gas", erklärt Andreas Filert, der schon damals der Steuermann war. Dass sie sich wegen der Anstrengung auf der Reise gegenseitig auf die Nerven gehen werden, ist ausgeschlossen, erklären die beiden lachend. "Wir kennen uns schon so lange, da kann das nicht passieren", sagen sie.

Am Donnerstag übernachteten Töppel und Filert in Herzberg und legten danach einen Zwischenstopp in Neuruppin ein. "Hier haben wir auch damals schon bei der Tandemtour angehalten. Wir haben unter dem Vordach beim Ruderclub gezeltet, weil es so doll geregnet hat", erinnern sich die beiden. Der nächste Halt ist in der Nähe von Röbel. "Dort haben wir eine Unterkunft und werden auch einen Tag Pause machen werden", erklärt Filert. Danach folgen Stationen in Demmin, Stralsund und Dranske, bevor sie am 11. Juli das Kap Arkona erreichen werden.

Der Weg steht schon lange fest. "Wir haben uns das alles im Januar und Februar überlegt und dann im März die Unterkünfte gebucht", berichtet Filert. Doch nicht überall müssen sie bezahlen. So gibt es manche Station, in der sie etwa von der Kirche unterstützt werden. "Das gibt es immer mal wieder, dass wir Hilfe bekommen", berichtet Töppel. Wichtig ist ihm aber vor allem, dass der Hospizdienst am Ende von der Tour profitiert. Die Spenden werden unter anderem eingesetzt, um trauernden Angehörigen einen Nachmittag im Lebenscafé Cottbus zu ermöglichen, Helfer-Fortbildungstage zu finanzieren oder Material für Veranstaltungen und andere Angebote zu kaufen.

Reise online einsehbar

Die Reise der beiden Spendenradler lässt sich auch online verfolgen. Tagesaktuell gibt es dort Neuigkeiten zum Standort der Männer. Wer möchte, findet auf der Seite auch Möglichkeiten zu spenden: www.tandem.­malteser-cottbus.de.