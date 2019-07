Füreinander angeschafft - miteinander gefeiert

Bärbel Kraemer

Lühnsdorf Alt, dunkel und muffig war gestern - fortan feiern die Lühnsdorfer ihr traditionelles Dorffest nur noch in einem hellen und freundlichen Festzelt. Die neue Errungenschaft wurde zum ersten Mal aufgestellt, eingeweiht und im Rahmen einer ausgelassenen Dorfparty sprichwörtlich getestet. "Das neue Zelt misst acht mal 16 Meter und hat damit die ideale Größe für uns", so Einwohnersprecher Bernd-Roderich Thiele und ergänzt, dass die Anschaffung eine Eigenfinanzierung der Dorfgemeinschaft und der örtlichen Feuerwehr war. Füreinander angeschafft - wurde miteinander gefeiert. Der Nachwuchs vergnügte sich auf der Hüpfburg, an der Kübelspritze, auf der Wasserrutsche und an einem Bastelstand. Aber auch für Mütter und Väter, Omas, Opas sowie Gäste gab es bei Kegelwettbewerben und mehr Gelegenheit für viel Unterhaltung. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht. "Für die musikalische Unterhaltung sorgte Rüdiger Schierhorn", so Thiele weiter. Heiß ging es zu später Stunde her, als der Auftritt des Lühnsdorfer Männerballetts begann. "Es war ein wunderschöner Tag", fasst der Einwohnersprecher die Eindrücke des Dorffestes zusammen. Der Dorfgemeinschaft zollt er bei der Gelegenheit Dank und Anerkennung. Alle haben bei der Vorbereitung, Durchführung und beim Abbau des Festzeltes - jeder nach seinen Kräften und Möglichkeiten - mit angepackt.