Landrat auf Sommertour

Silvia Passow

Elstal Kegeln ist ein wahrhaft umwerfender Sport. Das bewies auch Landrat Roger Lewandowski (CDU) am Dienstag auf seiner Sommertour im Wustermarker Ortsteil Elstal. Auf der neuen Kegelbahn des ESV Lok Elstal räumte er zwar nicht alle Neune ab, aber immerhin sieben Kegel fielen.

Im Keller des Casinos auf dem Gelände des Sportvereins ist ein Schmuckstück für Kegelfreunde entstanden. Mit viel ehrenamtlichen Engagement wurden hier vier Wettkampfkegelbahnen geschaffen, auf denen sogar Meisterschaften ausgetragen werden können. Ein Aufwand, der sich lohnt, sagt der zweite Vorsitzende des Vereins, Falko Weiner. Die Kegelbahnen sind gut ausgebucht, werden von den eigenen Sportlern, anderen Vereinen und Hobby-Keglern genutzt.

Das Kegeln war lange Zeit nicht so gefragt, Bowling war stattdessen angesagt. Im Verein freut man sich, dass der gesellige Sport wieder regen Zulauf findet. Und auch Landrat Roger Lewandowski schiebt ein paar Kugeln, ebenso wie Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos), der den Landrat auf seiner Tour durch die Gemeinde begleitet.

Zuvor hatten die beiden Politiker den Schulerweiterungsbau an der Otto-Lilienthal-Grundschule besichtigt und hatten auf der Mitfahrbank in Ortsteil Priort Probe gesessen.

Fußball wird beim ESV Lok Elstal, der übrigens im August sein 70. Jubiläum feiert, ganz groß geschrieben. Daneben wird Kegeln angeboten und es gibt eine Gymnastikgruppe. 14 Fußball-Mannschaften trainieren im Verein. Klingt zunächst viel, doch auch der ESV leidet unter dem Mangel an Nachwuchs, wie man es aus vielen Vereinen hört.

Großer Beliebtheit erfreut sich das Kicken bei den Kleinsten. Der ESV bietet Fußball für Junioren im Kindergartenalter an. Drei bis fünf Jahre sind die Fußball-Minis, die in dem Alter noch in gemischten Mannschaften spielen. Die Idee dazu war eher dem Zufall geschuldet und erfreut sich großem Interesse. Inzwischen kommen die Kicker-Zwerge aus Falkensee, Nauen und Ketzin nach Elstal.

Mit den Kleinsten anfangen, hat sich bewährt, sagt der erste Vereinsvorsitzende, Axel Demitrowitz. Sie bleiben dem Sport dann eher verbunden. Denn schon bei den jungen Männern wird es schwieriger, sie für den Fußball im Verein zu begeistern. Fußball-Deutschland geht nicht nur der Nachwuchs aus. Auch bei den Herren gibt es weniger Fußballspieler. Für den Frauenfußball gibt es durchaus einige Begeisterte, nur reiche das nicht, um eine Mannschaft daraus zu bilden, erzählt Demitrowitz weiter. Gemeinsam die großen Spiele schauen, das findet dann schon ordentlich Zulauf. Das ist möglich im gemütlichen Casino auf dem Gelände.

Ohne Förderung wäre der Vereinssport kaum möglich. Mit dem "Goldenen Plan Havelland" fördert der Landkreis den Sport. Auch der ESV Lok Elstal erhielt für unterschiedliche Projekte Fördermittel. Ein nächster Antrag wird vom Verein bereits geplant. Eine Beregnungsanlage soll das satte Grün des Rasens erhalten. Die anhaltende Trockenheit setzt auch den Spielstätten zu. Nur mit den Mitgliederbeiträgen wären die Angebote der Sportvereine nicht zu stemmen.

Die Kegelbahn im Casino kann auch für Feierlichkeiten, wie Geburtstage oder Firmenausflüge, gemietet werden. Kontakt über Steffi Nordhaus unter 0151/52561765.