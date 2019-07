Baustart in den Oktober verschoben

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Durch den Körgraben sind der Wolzensee und die Havel verbunden. Der Körgraben fließt unterhalb der Sportbootschleuse in die Stadthavel. Doch in Rathenows Innenstadt sieht man ihn nicht. Unweit von Wohnhäusern auf der südlichen Seite der Berliner Straße ist der Graben noch offen und gibt dem Park, den er durchzieht seinen Namen. Unter der Berliner Straße wird der Körgraben unterirdisch geführt. In einem Solebett aus Beton und von einem u-förmigen Profil unterquert er die Bebauung auf der Nordseite der Straße sowie die Höfe in der Berliner und in der Fehrbelliner Straße. Letztlich kreuzt er auf Höhe der Parkplatzeinfahrt zum Rewe-Markt die Fehrbelliner.

Rewe wollte sich verändern. Im Zuge dessen sollte in dem Bereich der Graben erneuert werden. "Ein Roboter, der durch den Körgraben fuhr, lieferte Bilder, die den Schaden darstellten. Die Sole ist gebrochen und muss komplett erneuert werden", erklärt Matthias Remus, Baumamtsleiter der Stadt Rathenow.

Die Arbeiten dazu sollten ursprünglich im Juli dieses Jahres beginnen. Wie es aber nun von Seiten der beauftragenden Behörde, dem brandenburgischen Landesbetrieb für Straßenwesen, heißt, werde der Baustart in den Herbst verschoben. Im Oktober soll nun die Ortsdurchfahrt der B102 zwischen Kreuzung Berliner und Waldemarstraße erneuert werden. Dabei wird auch die sogenannte Verrohrung des Körgraben im Straßenbereich und im Bereich des Rewe-Parkplatzes bis zum Einlauf in die Stadthavel erneuert. Dazu wird dem Körgraben, direkt neben dem alten, ein neuer Schacht geschaffen und befestigt. Im zweiten Schritt werden die u-förmige Decke und die Betonsole des alten Verlaufs aus dem Boden entfernt.

Im Bereich der Berliner Straße erbrachte die Begutachtung per Roboter, dass der Körgraben dort saniert werden muss. Diese Sanierungsarbeiten können aber erfolgen, ohne dass der Straßenkörper geöffnet werden müsse, so Remus: "An dieser Stelle muss der Körgraben nicht erneuert, sondern kann von innen saniert werden".

Die Verschiebung des Starttermins in den Oktober wird durch überlastete Planungskapazitäten beim Auftraggeber, dem Landesbetrieb für Straßenwesen, und auch beim beauftragten Ingenieurbüro begründet. "Angesichts der Komplexität der Maßnahme und der Bedeutung des Sanierungsvorhabens sind wir froh, trotzdem einen Baubeginn in diesem Jahr absichern zu können", heißt es derweil vom Landesbetrieb.