In Potsdam kehrt die Platte zurück

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Jahrelang wurden in der Landeshauptstadt Plattenbauten abgerissen – jetzt wird eine Barockkopie mit vorgefertigten Teilen errichtet.

In Potsdams Innenstadt erlebt der Plattenbau eine Renaissance. Ein Jahr, nachdem die ehemalige Fachhochschule am Alten Markt – ein Plattenbau aus DDR-Zeiten – trotz lebhafter Proteste abgerissen wurde, stapeln sich gegenüber des Grundstücks wieder vorgefertigte Geschossteile übereinander.

Allerdings gibt es einen erheblichen Unterschied, wie Winfried Hammann, Vorstand der Bürgerstadt AG, betont, die das neue Gebäude errichtet: Statt Beton handelt es sich um zusammengepresste Tonkugeln, die besondere isolierende Fähigkeiten mitbringen und das Wohnklima positiv beeinflussen sollen.

Regelmäßig rollen seit einigen Wochen Tieflader aus dem sächsischen Glauchau in die Potsdamer Innenstadt und liefern die vorgefertigten Häuserteile ab. Nach der Fertigstellung wird man dem neuen Haus allerdings nicht seine Bauweise ansehen können. Es wird nach den Vorgaben der Stadt eine Barockfassade erhalten, wie sein nördlicher Zwilling.

An dieser Stelle befand sich bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ein prominentes Bauensemble: der Acht-Ecken-Platz. An der Kreuzung zweier Straßen standen vier gleiche Bauten, deren Spitzen durch eine konkave Rundung ersetzt wurden. So zeigte jedes Haus mit zwei Kanten oder Ecken zum Platz. Eines der Häuser blieb im Original erhalten, das zweite wird jetzt rekonstruiert. Die beiden anderen folgen, wenn die Fläche der ehemaligen Fachhochschule bebaut wird – allerding mit größerem Abstand, da die Straße heute breiter ist als im Original.

Der Potsdamer Neubau hat auch schon einen Namen: das Musikerhaus. Es soll besonders isolierte Wohnungen erhalten, damit Musiker zu Hause üben können, ohne dabei ihre Nachbarn zu stören.