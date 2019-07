Grabenbau und Ufersicherung

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Anwohner des Reitweiner Weges dürfen hoffen: Die Planung für ein Entwässerungskonzept für Podelzig ist in einem guten Fahrwasser. Mitte Juni habe der mit der Erarbeitung beauftragte Ingenieur eines Bad Freienwalder Fachbüros den Stand der Planung dargelegt, informierte Bürgermeister Thomas Mix in dieser Woche die Mitglieder des Bau- und Ordnungsausschusses der Gemeinde.

Eines jedoch fehlt noch: Eine Kostenschätzung. Sie ist eine Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde Fördermittel für die Umsetzung des Konzeptes beantragen kann. Aus eigener Kraft könne Podelzig das auf keinen Fall stemmen, betonte Thomas Mix. Ein Graben- und Leitungsbau in Dimensionen wie der Podelziger kostet erfahrungsgemäß Hunderttausende Euro. Das hat sich zum Beispiel in Alt Zeschdorf gezeigt.

Die Anwohner des Reitweiner Weges hoffen, dass die Entwässerungsmaßnahmen vor dem nächsten Starkregen geschafft sind. Denn die Erinnerung an die Folgen der sintflutartigen Regenfälle im Mai 2017 sind wach. Damals stand in den Kellern einiger Häuser das Wasser hüfthoch.

Die in dem Gebiet ackernden Landwirte hatten damals nach der Ernte Entwässerungsgräben an der Straße gezogen. Jetzt sei im Zuge der Reparaturarbeiten im Kreuzungsbereich Reitweiner und Wuhdener Weg ein weiterer Graben angelegt worden, berichtete der Bürgermeister. Der Graben wird durch Poller gesichert.

Das Entwässerungskonzept habe für die Arbeit des Fachausschusses der Gemeinde höchste Priorität, erklärte Ausschussvorsitzender Maik Wissmann. Zweite Priorität habe die Sicherung der Uferkante des großen Dorfteiches im Ortskern, erinnerte Wissmann. Seit zwei Jahren gibt es dort Kantenabbrüche. Der größte Teil des Ufers ist abgesperrt. Warnschilder weisen auf die akute Gefahr hin.

Die Abgeordneten in der alten Gemeindevertretung hatten sich einhellig für die Arbeit mit Naturmaterialien bei der Reparatur des Ufers ausgesprochen. Bei einem Vor-Ort-Termin mit einer Fachfirma habe er jetzt erfahren: Das sei deutlich teurer als die Sicherung mit Kunststoffteilen, die zudem langlebiger seien, berichtete Maik Wissmann. Die Entscheidung obliegt nun den neuen Gemeindevertretern. Außerdem muss geklärt werden, ob der Uferbereich des Teiches auch auf eine mögliche Belastung mit Kriegsmunition hin untersucht ist. Falls nicht, würde das die Arbeiten verteuern und verlängern.

Möglichst mit Fördermitteln

Auch für dieses Vorhaben will die Gemeinde Fördermittel beantragen. Fließen keine, sollte man in Abschnitten bauen, meinte Wissmann. Das Abböschen, also Abflachen der Teichkante, sei nur im hinteren Teil möglich, weil zur Ortsdurchfahrt hin dafür der nötige Platz nicht zur Verfügung stünde, erklärte der Ausschussvorsitzende auf eine entsprechende Frage.

Auf der Prioritätenliste des Fachausschusses für dieses Jahr stehen zudem der Ausbau weiterer Parkflächen am Gemeindezentrum und das Aufstellen von zwei "Hunde-Toiletten" am Dorfteich und an der Kirche. Alle bisherigen Appelle an die Hundebesitzer hätten nicht viel gebracht, resümierte Maik Wissmann. Mit den "Hundeklos" müssten auch Kontrollen und das Ahnden von Verstößen kommen, forderte er.