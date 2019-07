Goldstaub auf dem Asphalt

Silvia Passow

Falkensee Wenn aus der Sandpiste vor der Tür eine ordentliche Straße werden soll, müssen die Grundstückseigentümer zahlen. 90 Prozent der Kosten im sogenannten Erschließungsrecht haben die Eigentümer in Falkensee zu zahlen. Dabei spielt die Grundstücksgröße die entscheidende Rolle. So kamen die Anlieger der Wansdorfer Straße im vergangenen Jahr mit rund 7.000 Euro für ein 1.000 Quadratmeter großes Grundstück vergleichsweise günstig weg. Im kommenden Jahr sollen die Anwohner in der Solinger Straße eine Straße bekommen. Rund 41.000 Euro werden hier für ein 1.000 Quadratmeter Grundstück aufgerufen.

So hatte es Baudezernent Thomas Zylla im März auf einer Versammlung für den geplanten Straßenbau bekannt gegeben. "Das kann man nicht vergleichen", sagte Zylla auf Nachfrage. Unterschiedliche Voraussetzungen würden unterschiedliche Kosten ergeben. Das versteht auch Robert Niemann, der ein Grundstück in der Solinger Straße besitzt. Dennoch, die Diskrepanz zwischen den Beträgen empfindet er als zu hoch und ist damit nicht allein. Seinen Nachbarn geht es mehrheitlich genauso. In einer Unterschriftenaktion haben sich 14 der 15 Anlieger des Straßenzuges zwischen Mühlheimer und Kölner Straße gegen eine Erschließung der Straße ausgesprochen.

Was Anwohner wie Niemann besonders wurmt, ist, dass die Stadtverwaltung ihnen bisher kaum eine Alternative vorstellte. Erst im September wird man sich im Rathaus weiter mit der Solinger Straße befassen. Derzeit werden die Argumente ausgewertet.

Ungünstiger Untergrund und

einseitige Bebauung

Ist die Straße, die es zu erschließen gilt, nur auf einer Seite bebaut, wird es für die Anlieger ohnehin teuer. In der Solinger Straße, erklärt Zylla, sei aber der Bauuntergrund ein entscheidender Kostenfaktor. Tatsächlich haben die Anwohner auf diesem Teil der Solinger Straße freie Sicht über Feld und Wiese. Warum aber wird eigentlich nicht der Eigentümer der Wiese mit zur Kasse gebeten? "Die Eigentümerschaft von Wiesen- und Waldgrundstücken spielt im Erschließungsrecht keine Rolle. Diese Flächen bleiben grundsätzlich bei der Erhebung von Beiträgen außen vor", schreibt Zylla auf Nachfrage und verweist auf ein entsprechendes Gerichtsurteil aus dem Jahr 2010. Im Bereich der großen Lake ist die Wiese geschützte Fläche, eine Bebauung sei in keiner Weise zu erwarten, gibt Zylla weiter Auskunft.

Kein Einzelfall. Die teuerste Straße im Jahr 2018 war übrigens die Leistikowstraße mit rund 15.000 Euro für ein 1.000 Quadratmeter Grundstück. Übertragen auf das beliebte Gesellschaftsspiel Monopoly wäre die Turmfalkenstraße in Falkensee die Schlossallee. 50.000 Euro für den Grundstückseigentümer eines Grundstückes dieser Größe würden hier fällig werden. Auch die Erschließung der Mainzer Straße ist nicht gerade ein Schnäppchen, gleiches gilt für Schlosserweg und Erlenstraße. Alle diese Bauvorhaben wurden wegen der hohen Kosten für die Anlieger nach hinten verschoben. Was heißt, es wird erst einmal nicht gebaut, später vielleicht schon. Nach gegenwärtigem Ermessen wäre später nicht günstiger.

Robert Niemanns achtzigjährige Nachbarin hat ein Grundstück mit 1.200 Quadratmeter und wird, sollte die Straße gebaut werden wie geplant, mit 49.000 Euro dabei sein. Auch Herr und Frau Schuhmann (Name auf Wunsch geändert) haben ein Grundstück in der Solinger Straße. 41.000 Euro würde sie die Straße kosten. Für 39.000 Euro könnten sich die beiden das schicke C-Klasse Coupé von Mercedes leisten, da bliebe sogar noch etwas für ein Picknick übrig. Oder sie packen noch etwas drauf und könnten emissionsarm mit einem Nissan Leaf über andere Straßen fahren, jeder von Beiden im eigenen Neuwagen.

Schuhmanns sagen, sie hätten Geld zurückgelegt. Das der Straßenbau kommen würde, war ihnen klar. "Mit so viel haben wir aber nicht gerechnet", sagt die Frau, die bereits im Babyalter in dem Haus in der Solinger Straße lebte. Das Ersparte, es sollte für die Straße reichen und dem studierenden Enkel wollte das Paar mit dem Geld auch unter die Arme greifen. Niemann und auch die Schuhmanns sind nicht gegen eine Straße, dass sie sich an den Baukosten beteiligen müssen, war ihnen klar. "Mussten die anderen in Falkensee auch", sag Schuhmann. Es geht allein um die Summe und die Frage: Kommt da Goldstaub auf den Asphalt? Schuhmann hatte die Unterschriftensammlung durchgeführt, bei der fast alle Anlieger sich gegen den Straßenbau aussprechen. Eine Straße an sich finden die Beteiligten schon gut, nur muss sie so teuer sein?

Die von der Stadt angebotene Lösung, den Bau auf die weitere Zukunft zu verlegen, sehen sie kritisch. "Wegschieben ist doch keine Lösung", sagt Schuhmann, der auch die Wartezeit bis in den September als inakzeptabel empfindet. Seine Frau sagt: "Mich belastet das. Ich fühle mich hilflos. Die Stadt verhält sich nicht so kooperativ, so zugewandt, wie wir uns das vorgestellt haben." Die Schuhmanns vermissen Alternativen und auch ihr Nachbar Niemann sagt: "Ich hätte Vorschläge zur Lösung von der Verwaltung erwartet. Selbst Herr Zylla sagte damals, das ist viel Geld. Warum gibt es für solche Fälle keine Härtefalllösung?" Sein Nachbar Schuhmann sagt: "Es geht hier nicht nur um uns. Auch andere Anwohner in Falkensee haben ähnliche Probleme, wie wir hier."

Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Diese Regel dürfte für die Solinger Straße kaum gelten. Wer hier entlang fährt, wohnt hier oder in einer der Nebenstraßen oder hat sich verfahren. Gebaut werden soll eine 4,75 Meter breite Fahrbahn, ein 1,5 Meter breiter Gehweg, ein Sicherheitsstreifen von 50cm und eine einseitige Mulde. Bei einer Verkehrszählung wurde die Straße in drei Abschnitte geteilt, an zweien davon wurden weniger als die für den Gehweg erforderlichen 50 Kraftfahrzeuge gezählt. Schuhmann fragt, ginge es nicht auch ohne Gehweg? Gegenüber ist die Wiese, braucht es da eine Mulde? Wäre eine Einbahnstraßenregelung kostengünstiger?

Kaum zu glauben, dass es solche Probleme nur in Falkensee geben soll. Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) hält den von den Anwohnern zu zahlendem Betrag für viel zu hoch. Nicht zumutbar, sagt er. Elegant wäre natürlich, wenn man auch die andere Seite der Straße bebauen könnte, fällt in dem Fall aber aus. Für ältere Mitbürger, sagt Schreiber, räume die Gemeinde die Möglichkeit ein, den Betrag in kleinen Raten zu zahlen. Die Restschuld werde ins Grundbuch eingetragen, das Geld gehe der Gemeinde somit nicht verloren, sagt er. Härtefalllösungen müssten auf jeden Fall in der Gemeindevertretung (GV) beschlossen werden. Das seien Einzelfallentscheidungen, die Schreiber nicht für unmöglich hält. Im Gespräch bleiben, sei wichtig. "Niemand soll wegen des Straßenbaus schlaflose Nächte haben."

Wilhelm Garn (CDU) aus Brieselang und sein Amtskollege Bodo Oehme (CDU) aus Schönwalde-Glien sagen beide, die genannte Summe sei viel zu hoch. Garn schreibt auf Anfrage: "Die Summe von 41.000 Euro für ein 1.000 Quadratmeter Grundstück selbst bei einseitiger Erschließung und schlechtem Untergrund erscheint mir nicht nachvollziehbar." Seinen Daten zufolge sind die Straßen in Brieselang alle mit weitaus weniger Kosten verbunden. Von einseitiger Bebauung sehe man in Brieselang ab, schreibt Garn, "da wir eine zu hohe Belastung für die Anlieger sehen."

Auch Bodo Oehme sagt: "Ist zu teuer." Keine der Straßen in Schönwalde wäre auch nur annähernd so teuer gewesen. 17 Euro pro Quadratmeter, das wäre so der höchste Betrag, den Grundstückseigentümer in der Gemeinde zu zahlen hatten. Das war schon viel und sehr besonderen Verhältnissen geschuldet. "Unbillige Härte kann natürlich durch die Gemeindevertretung beschlossen werden. Muss aber gut begründet sein", sagt Oehme und fügt hinzu, Erfahrungswerte könne er da nicht liefern, gab es so in Schönwalde nicht. Oehme und Schreiber sagen, sie würden die Baumaßnahme als solche prüfen. Kann hier gespart werden? Allerdings, sagt Oehme, sind Gesetzte und Richtlinien zu beachten.

Eine Lösung an der Oder

Auf die Frage, ob man in Falkensee schon mal geschaut hätte, wie andere Gemeinden sich solchen Herausforderungen stellen, antwortet Baudezernent Zylla: "Auch wir stehen im Kontakt mit anderen Verwaltungen. Momentan prüfen wir eine Idee aus Frankfurt/Oder." Das wäre ein Lichtblick für die Anwohner der Solinger Straße. Würde von dort die Lösung kommen, wäre die Versuchung groß, die Solinger Straße in Frankfurter Straße umzutaufen, eine solche gibt es in Falkensee noch nicht.