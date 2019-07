Vor Millionenpublikum in der Stampede Parade

Melina Naumann, Celina Braun

Calgary ( ) Heute sind wir gegen 5.30 Uhr aufgestanden, um uns für die Stampede Parade vorzubereiten.

Unsere "Muttis" sind natürlich noch früher aufgestanden, denn sie haben unsere Haare schick gemacht. Da wir nicht viel Zeit bis zur Abfahrt hatten, ging das heute mit ungefähr zwei Stunden besonders schnell. Für Frühstück in der Schule war keine Zeit, weshalb wir alles eingepackt und im Bus gegessen haben.

Vor unserer Queen Elizabeth High School sammelten sich circa 50 gelbe Schulbusse mit allen Marching Band Musikern. Als riesige Kolonne sind wir dann zum Startpunkt der Parade gefahren. Nach dem Warmup warteten wir noch ungefähr eine Stunde als die Parade bereits lief, bis wir uns uns mit einreihten.

Gleich zu Beginn schauten uns sehr viele Menschen am Straßenrand zu. Dort gab es auch einen Bereich, in dem unser Auftritt von einer Jury bewertet wurde sowie live bei YouTube und im Fernsehen übertragen wurde. Danach jubelten uns weitere hunderttausende Menschen zu, während wir die circa fünf Kilometer lange Strecke absolvierten. Zum Glück hat es sich schon vor der Parade ausgeregnet, sodass auch die 107. Calgary Stampede Parade trocken blieb.

Ausgepowert fuhren wir zurück zur Unterkunft, wo wir nach einer Mittagspause eine weitere Trainingseinheit hatten und eine freudige Botschaft verkündet bekamen: Wir erreichten in der Bewertung sehr gute 87,5 Punkte und damit einen dritten Platz. Morgen haben wir nochmal ein intensives letztes Training geplant, denn schon übermorgen am 7. Juli stehen wir im Saddledome auf dem Wettbewerbsfeld in den Disziplinen Show- und Marschparade.