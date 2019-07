Inselleuchten startet mit fulminantem Auftakt

Außergewöhnliche Lichtinstallationen auf dem Finowkanal und an dessen Ufer © Foto: Wolfgang Rakitin

LaBrassBanda in Aktion © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Marienwerder (MOZ) Mit LaBrassBanda erlebte das diesjährigeMusikfestival Inselleuchten am Freitagabend in Marienwerder einen fulminanten Auftakt.

Die aus Übersee am Chiemsee stammende Blasmusikgruppe um den Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl begeisterte mit ihrer neuen Volksmusik an die 1500 Zuhörer. Außergewöhnliche Lichtinstallationen auf dem Finowkanal und an dessen Ufer, gepaart mit Kleinkunst der besonderen Art, sorgten für eine zauberhafte Atmosphäre rund um die Leesenbrücker Schleuse.

Heute Abend steht "Woodstock – die Story" im Mittelpunkt des zweiten Festivaltages. Eine holländische Künstlergruppe hat sich des größten Musikfestivals der Geschichte angenommen und ein Rock-Musical aus dem legendären Line Up von 1969 zusammengestellt. Viele der berühmten Songs von "Woodstock" werden live in derdreistündigen Show originalgetreu dargeboten.