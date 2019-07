Das Großbürgertum geht auf die Straße

Heike Weißapfel

Zühlsdorf Der Schirm taugt weder zum Schutz vor Sonne noch vor Regen, zum Glück gibt es von beidem nicht zu viel an diesem Vormittag. "Aber er ist so hübsch", sagt Rosi Wildt und dreht den Schmuck aus schwarzer Spitze über dem Kopf. Das blaue Kleid habe sie schon öfter getragen, verrät sie. Aber der Schirm sei ganz neu.

Er passt exquisit zum großbürgerlich-eleganten Charme des 19. Jahrhundert. Wie es überhaupt einmal wieder viele feine Leute in Zühlsdorf zu sehen gibt. Ein Bauer, der seine Forke als überdimensionalen Gehstock nutzt, bleibt die Ausnahme, aber einige Mägde sind dabei. So viel einfaches Volk gibt es wohl gar nicht in Zühlsdorf – einmal abgesehen von den vielen Schaulustigen am Straßenrand? "Ja, wir Zühlsdorfer sind schon etwas Besonderes", sagt Rosi Wildt mild lächelnd und flaniert weiter. Neben ihr hopst Louisa fröhlich neben ihrer Mutter Janine Gebauer hin und her – auch diese beiden haben sich todschick gemacht. Doch ist die Menge bunt gemischt. Beim Zühlsdorfer Festumzug will schließlich jeder gesehen werden.

Außer Thomas Pump vielleicht. Der ganz in Weiß gewandete hochgewachsene Ortsvorsteher und Fahnenträger verschwindet gelegentlich fast hinter seiner großen Ortsflagge, die er später mit dreifachem Salutschuss aus der Kanone unter lautstarkem Getöse hisst.

Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) ist diesmal im Outfit des 21. Jahrhunderts, also quasi in Zivil, erschienen, ebenso sein Herausforderer für das Amt des Bürgermeisters, Mario Müller (CDU). Beide erfreuen sich an der Tradition, die in Zühlsdorf mit dem Heidefest und seinem Festumzug alljährlich mit viel Engagement gepflegt wird. Im Zug sind mit dem Hochradfahrer und seinem ferngesteuerten Gefährten bekannte Gesichter zu sehen. Sport- und Angelverein und Kita-Kinder sind dabei, der Beachclub, die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei sichern den Zug ab. Ein Dorfschulze von Anno dazumal kommt mit Peter Kunkel ins Gespräch, der den Demokratiebus von Nordbahngemeinden mit Courage fährt. Der preußische Dorfschulze mit dem Kaiser-Schnurrbart weiß über Demokratie Bescheid: Denn er hat Bismarck noch persönlich gekannt, sagt er, und der war ja auch ein ganz großer Demokrat.

Die ehemalige Ortsvorsteherin Ursel Liekweg ist schon seit sieben Uhr auf dem Festplatz. Sie empfängt den bunten Zug, der wie so oft vom Hohen Neuendorfer Oldiefanfarenzug angeführt wird, und sieht an allen Ecken nach dem Rechten. Einmal angekommen, ist Gelegenheit, sich auf einen riesigen Kuchenstand zu stürzen oder sich nach Boulette und Wurst am Grillstand anzustellen, das alles geht durchaus auch schon mal um elf Uhr vormittags. Das Kinderkarussell beginnt sich zu drehen, und nur im Festzelt üben etwas einsam ohne viel Publikum die Linedancer noch mal schnell für ihren Auftritt. Im Tanze mischen sich schnell die Gesellschaftsschichten, denn auch dort sind die feinen Damen mit den großen Hüten ganz engagiert dabei.

Und die Party geht weiter...