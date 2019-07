Diskussion ums Gut

Matthias Henke

Zernikow Mit der Bewirtschaftung des Zernikower Guts­areals unzufrieden ist die grüne Gemeindevertreterin Ines Alkewitz. Diese gebe "ein trauriges Bild" ab, sagte sie jüngst bei der Zusammenkunft des Großwoltersdorfer Rates. Da könne womöglich eine Arbeitsgruppe Abhilfe schaffen, ähnlich der, die für den Umgang mit der Maulbeerallee ins Leben gerufen wurde.

Angezweifelt wurde das vom stellvertretenden Amtsdirektor Wolfgang Schwericke. "Da gibt es ein Konzept und außerdem verschiedene Eigentümer", sagte er. Der Gemeindevertreter und Zernikower Ortsvorsteher Hartmut Schmidtke (CDU) wies darauf hin, dass die seit einiger Zeit geschlossene Gaststätte, auf die sich Alkewitz’ Kritik auch bezog, bereits ausgeschrieben sei. Pächter Henry Engel habe zwar noch einen Vertrag, aber keine Leute, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. So bald sich jemand bereit erkläre, die Schänke zu übernehmen, steige er aus dem Vertrag aus. "Das war schon damals ein Kraftakt", ergänzte Bürgermeister Ingo Utesch (WG BI Wolfsruh). "Wer einen Interessenten an der Hand hat, am besten gleich zur Amtsverwaltung schicken", so Wolfgang Schwericke. Bei der nächsten Gesellschafterversammlung werde das Thema darüber hinaus auch noch einmal aufs Tapet kommen.

Alkewitz wollte es damit nicht auf sich beruhen lassen und wies auf die Hochsaison hin, in der das Angebot für die Touristen nun eingeschränkt sei. Wolfgang Rau (WG Großwoltersdorf) äußerte Verständnis für das Vorgehen des Pächters. Von einem regelmäßigen Ansturm auf das Gut könne keine Rede sein. "Und bei zehn Bier und zehn Bratwürsten, die du da mal an Durchreisende verkaufst, da verhungerst Du als Gastwirt", formulierte er zugespitzt.

Während aber Gastronomie und Banketträume "aus wirtschaftlichen und personaltechnischen Gründen bis auf weiteres geschlossen" bleiben, wie per Aushang vor der Schänke informiert wird und Gäste auf der Suche nach eine Mahlzeit oder Erfrischungen auf das Angebot im etwa zwei Kilometer entfernten Burow hingewiesen werden, ist das Übernachten auf dem Gut weiterhin ohne Einschränkungen möglich.

"Auch alles andere sieht ein bisschen arm aus, als ob es da zu Ende geht", ließ Alkewitz nicht locker mit ihrer Kritik. Hartmut Schmidtke widersprach erneut: "Das stimmt nicht, die ganzen Jahre ist da etwas passiert", sagte er. Richtig sei, dass die federführende Beschäftigungsgesellschaft Aqua Zehdenick früher mehr Personal zur Verfügung hatte. "Aber sei es das Ritterfest oder das Maulbeerfest, wir machen etwas", betonte Schmidtke. "Das Problem, dass die Situation dort nicht unbedingt befriedigend ist, wurde verstanden", schloss Bürgermeister Utesch die Diskussion. Wolfgang Schwericke erläuterte noch, dass die Gemeide nicht Herr des Verfahrens sei, unabhängig davon, welche Meinungen über den Zustand des Gutes kursierten, seien die Eigentumsverhältnisse doch geteilt zwischen der Aqua Zehdenick, dem Amt Gransee und der Gemeinde Großwoltersdorf.