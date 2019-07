Abseits der gängigen Kleingärtnerklischees

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Der Rasen ist zentimetergenau gemäht, die Hecke akkurat geschnitten, die Gemüsebeete unkrautfrei. Alles ist penibel und spießig: Dieser Ruf haftet Kleingärtnern – von denen die meisten ja sowieso Rentner sind – gerne einmal an. Dass dieser Stereotyp des Schrebergärtners jedoch völlig überholt ist, zeigt der zweite Kleingartenverein, der sich in der diesjährigen BRAWO-Sommerserie "In fremden Gärten" präsentiert: die Sparte "Neu-Sanssouci e.V.".

Zwar gelten auch hier die Regeln nach dem Kleingartengesetz, auf den Zentimeter genau abgemessen, wird in der Sparte an der Grünen Aue, unweit der Umgehungstrasse gelegen, jedoch nicht. Vielmehr sorgt der jährliche Besuch eines sogenannten Gartenfachberaters, dafür, dass die im Verein aufgestellten Regeln, etwa eine Heckenhöhe von 1,30-1,50 Meter, eingehalten werden. "Uns kommt es einfach darauf an, dass das Gesamtbild der Sparte stimmig ist und sich Besucher, die bei uns über die Wege schlendern, sich an dem schönen Grün erfreuen können", sagt Marcel Thranow.

Er ist stellvertretender Vorsteher des 1909 gegründeten Kleingartenvereins, der damit zu einem der ältesten in Brandenburg zählt – und das mit gerade einmal 35 Jahren. "Bei vielen jungen Menschen ist die Lust am Gärtnern ein echter Trend. Deshalb sind all jene, die sich ernsthaft für Natur und Pflanzen interessieren bei uns gern gesehen", so der Familienvater, dem es gemeinsam mit Kleingartenverein-Vorsteher Christian Köhricht – ebenfalls junge 35 Jahre – so gelungen ist, die 76 Parzellen der Sparte zu 100 Prozent zu belegen.

Vor gut zwei Jahren sah das noch ganz anders aus, über zehn Parzellen standen leer. "Wir haben uns als Vorstand dann bewusst dafür entschieden, auch Leuten aus Berlin oder dem weiteren Brandenburger Umland, die sich einen Garten wünschen, bei uns die Möglichkeit dazu zu geben. Immerhin sind wir nicht weit vom Bahnhof entfernt und damit gut zu erreichen", so Thronow.

Die zentrale Lage der Kleingartensparte schätzt auch Helmut Vorheier. Er wohnt in der Damaschkestraße und kommt, seitdem er Rentner ist, täglich in seine Parzelle, die er gemeinsam mit Freundin Petra Regen bewirtschaftet. An den Wegen ranken sich hübsch gewachsene Rosen, auf dem Beet sprießen neben Zwiebeln, Radieschen, rot leuchtende Erdbeeren. "Natürlich ist ein Garten immer viel Arbeit, mehrere Stunden in der Woche hat man da schon zu tun. Es ist aber auch eine Freude, anschließend zu sehen, wie alles wächst und gedeiht und den Sommer hier in der Natur und doch Mitten in der Stadt genießen zu können", freut sich der 66-Jährige, der vor allem das freundliche Miteinander in der Sparte lobt.

"Eine Sache auf die wir als Verein wirklich wert legen, ist das gegenseitige Grüßen, wenn man sich auf den Wegen der Sparte begegnet. Niemand muss jeden hier mögen und Pächter, deren Parzellen weit von einander entfernt liegen, sehen sich sowieso nicht oft. Umso wichtiger ist es uns aber, dass während des jährlichen Sommerfestes einmal alle zusammenkommen und sich kennenlernen. Das sind oft sehr lustige Stunden", so Marcel Thronow, in Erinnerungen schwelgend.

Zu seinem eigenen Garten kam er schon vor einigen Jahren als der Onkel eines Freundes diesen abgeben wollte. Ein Glücksfall für Thronow, der, wie er sagt, schon immer einen eigenen Garten, auch als Ausgleich zum Bürojob, haben wollte und seinen Traum nun auf gut 300 Quadratmetern verwirklicht hat. Eine durchschnittliche Größe für die Sparte, deren Parzellen bei rund 220 Quadratmetern anfangen und 400 Quadratmetern enden. "Das hört sich erst einmal nicht viel an, macht aber trotzdem reichlich Arbeit. Gerade bei den aktuellen Temperaturen", so Thronow. Welches Problem sich für manche Sparten durch diese Arbeit ergibt, wird der dritte Teil von "In fremden Gärten" in der kommenden Woche zeigen.